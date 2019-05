Egy kisfiút köszöntött születésnapján a kormányfő

Orbán Viktor a Parlamentben látta vendégül a kis Ádámot.

A miniszterelnök süteménnyel kínálta Ádámot, majd meg is ajándékozta a kisfiút születésnapja alkalmából. A Magyar Hírlap cikke szerint ezt követően a miniszterelnök körbevezette őt és a családját, megmutatta neki, hol szokta fogadni vendégeit. Közös fotózásra, kézfogásra is sor került. A kisfiú megnézhette a Szent Koronát, Orbán Viktor azt is megmutatta neki, hogy szoktak a képviselők szavazni.

Ádám felmehetett a házelnöki pulpitusra is és végén a miniszterelnök hagyományos református köszönéssel vett búcsút tőle.

A találkozóról az alábbi videót posztolta a miniszterelnök:

Borítókép: részlet a kormányfő által megosztott videóból