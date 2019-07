Egyelőre elkerültük az Armageddont

A 2006QV89 katalógusjelű aszteroida pályája nem keresztezi a Földét – mondta el a dpa-nak Rüdiger Jehn, az Európai Űrügynökség (ESA) darmstadti műholdközpontjának bolygóvédelmi vezetője.

Július elején a chilei nagyon nagy űrteleszkóppal figyelték azt a pontot, ahol az égitest felbukkanása esetén szeptemberben bekövetkezhetett volna az ütközés, a 2006QV89 azonban nem volt látható.

Asteroid 2006 QV89, was in the news because of a very small chance of impact with Earth on 9 September 2019. ESA and @ESO have concluded that it is not on a collision course this year, and the chance of any future impact is extremely remote.

Details: https://t.co/68LNeUHbSb pic.twitter.com/JpIPp4ttpX

— ESA (@esa) July 16, 2019