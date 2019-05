Elhalasztották a SpaceX rakétakilövését

A misszióval Elon Musk, a SpaceX alapítója Starlink nevű globális internetszolgáltatója első hatvan műholdját fogják Föld körüli pályára állítani.

A cég közlése szerint most a műholdak szoftvereit frissítik és „háromszor ellenőriznek mindent”. A fellövést eredetileg szerda éjszakára tervezték, de az erős szelek miatt egyszer már elhalasztották.

A cég csütörtök déli Twitter-üzenetében azt írta, hogy a Starlink és a Falcon 9 rakéta „rendben vannak”, a szelek „kedvezőbbek a mai kilövéshez”.

Starlink and Falcon 9 are looking good, and winds are better for tonight’s launch. The 1.5 hour launch window opens at 10:30 p.m. EDT → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/d3LX9sZLQ4

Órákkal később ugyanitt tették közzé az újabb csúszás hírék.

Standing down to update satellite software and triple-check everything again. Always want to do everything we can on the ground to maximize mission success, next launch opportunity in about a week.

— SpaceX (@SpaceX) May 17, 2019