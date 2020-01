Elnyelt a föld egy buszt Kínában (videó)

Hatan meghaltak egy kínai városban, amikor egy víznyelő nyelt el egy autóbuszt – írja az Origo sajtóértesülésekre hivatkozva.

Legalább hat ember meghalt, és 16-an megsérültek, amikor egy víznyelőbe süllyedt egy busz Kínában hétfő este. Az eset az ország középső részén lévő Hsziningben történt egy kórház közelében.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.

Explosions and fire are visible from the sinkhole.

This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX

