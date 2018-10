Eltüntetnék a Hitler-erkélyt a bécsi városházáról

Egy civil kezdeményezés eltávolíttatná a bécsi városháza homlokzatáról azt az erkélyt, amelyet 1938-ban építettek oda azért, hogy Adolf Hitler onnét intézhessen ünnepi beszédet a bécsiekhez Ausztria náci Németországhoz csatolása (vagyis az Anchluss) alkalmából.

Ideiglenesen fából ácsoltak egy kör alakú toldalékot az épülethez, ezt később kővel váltották fel, hogy örökre megmaradjon az esemény emléke. A náci vezér március 15-én más helyről, a császári palota teraszáról intézett emlékezetes beszédet a bécsiekhez, bár három héttel később, április 9-én a számára ácsolt erkélyről is szólt a tömeghez.

Íme:

In Vienna, they're now calling for this balcony to be destroyed because Hitler once stood on it. How insane is that? pic.twitter.com/3hMoTXcFMm

