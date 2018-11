Ettől a medvebocstól minden szív megenyhül (videó)

Nem túlzás, milliók drukkoltak annak a medvebocsnak, amelyik az orosz Magadan régióban próbálta a havas hegyoldalon követni anyját – írja a hirado.hu. A megható jelenetet egy orosz férfi rögzítette, mely azután kezdett vírusvideóként terjedni a közösségi oldalakon, hogy azt a Royal Canadian Geographical Society is megosztotta.

We could all learn a lesson from this baby bear: Look up & don't give up. pic.twitter.com/nm0McSYeqY

— IM🍑HIM (@ziyatong) November 3, 2018