Farokkal a homlokán született a csodakutya (videó)

A különleges rendellenességgel született állat nem kellett a gazdáinak, ezért utcára dobták Missouriban. Egy idősebb kutyával együtt találtak rá egy állatvédő csoport tagjai, akik azonnal beleszerettek a nem mindennapi állatba.

A kölyök néhány óra alatt óriási karriert futott be a közösségi médiában, és a „Narwhal the Little Magical Furry Unicorn”, vagyis a „Narwhal, a kis varázslatos szőrös egyszarvú” nevet kapta – írja az Origo.

A testi fogyatékossággal élő állatok gondozására szakosodott állatmentő szervezet azonnal orvoshoz vitte a kölyökkutyát, ahol többek között az is kiderült, mi is az a farokszerű kinövés a homlokán.

Az állatorvos megállapította, hogy a kis „szarv” nem kapcsolódik az állat koponyacsontjához, és nem látja okát annak sem, hogy eltávolítsa onnan. A szépséghiba a kölyköt sem zavarja, ráadásul a kinövés várhatóan nem fog a gazdájával együtt tovább növekedni.

Narwhalt most már nagyon sokan szeretnék örökbe fogadni, az állatmentők viszont még egy darabig megfigyelés alatt tartják.