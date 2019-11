Feltérképezték a Szaturnusz egzotikus holdját, a Titánt

A térkép radaros, infravörös és más módszerekkel a NASA Cassini űrszondája által gyűjtött adatok alapján készült. A szonda 2004 és 2017 között tanulmányozta a Titánt. Az 5150 kilométer átmérőjű hold nagyobb, mint a Merkúr. Ez a Naprendszer második legnagyobb holdja a Jupiter Ganümédész nevű kísérője után.

A Titánon fontos szerepet játszanak a szerves anyagok, a szénalapú vegyületek megléte létfontosságú az élő organizmusok támogatásában. „A szerves anyagok fontosak az élet meglétéhez a Titánon. Sokan úgy véljük, az élet a Titán jeges kérge alatti folyékony víz alkotta óceánban fejlődhetett ki” – mondta Rosaly Lopes, a NASA bolygókutató intézete, a Jet Propulsion Laboratory munkatársa.

🌐 A dynamic world of dunes, plains, craters & terrains is revealed in this first-ever geologic map of Saturn's moon, Titan. Lakes and seas are marked blue, but they aren't water! What rains down is methane and ethane in Titan's frigid climate. Zoom in: https://t.co/ufdpxYNEqP pic.twitter.com/lNoA7lkhjo

— NASA (@NASA) November 19, 2019