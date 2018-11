Felújított kilátóból és presszóból élvezhetjük a pazar kilátást a Kékestetőn

A TV-torony kilátót, amelynek tulajdonosa az Antenna Hungária Zrt., évek óta a Mátra Gasztronómia Kft. bérli. Közös elhatározás után idén született meg az a döntés, hogy a kilátó alsó részét és a zárt presszót felújítják. Két és fél hónap munka után pénteken adták át a turistacsalogató helyet.

Új bútorok, modern burkolatok, visszafogott színek. Ez jellemzi a most átadott presszót a kékesi TV-toronyban – olvasható a heol.hu cikkében. A megnyitón Bene Csaba, a Mátra Gasztronómia Kft. ügyvezetője a felújításokról szólt. Közölte, hogy a két és fél hónapos átalakítás után a mai kornak megfelelő, modern arculatot alakítottak ki az épület belterében. A felújítás alatt kizárólag belsőépítészeti munkák zajlottak: a régi burkolatokat kicserélték, a bejárati részt megvilágították, az ajtót hőszigetelték és az alsó szinten lévő két mosdót is felújították. A presszóban szintén két mellékhelyiséget alakítottak ki, valamint a pénztár is vidámabb külsővel fogadja a toronyba lépőket.

Az ügyvezető kitért a távlati tervekre is.„Jövő tavasszal új, és hosszabb életű elemekkel gazdagodik a játszótér a Tető Étterem mellett. Fémvázra épült fafelületű, vagy teljesen fémből készült új játékokban gondolkodunk. Az új hintákat kisebbek és nagyobbak is tudják majd használni, csúszda és mászóka is várja majd a gyerekeket.”

„A legelső kilátó Kékesen a Vass kilátó, volt, mely nevét az akkori népjóléti miniszterről Vass Józsefről kapta” – kezdte az Antenna Hungária Zrt. műszaki igazgatója, aki a kilátó múltjáról és jelenéről beszélt.

Nagy Attila elmondta, hogy a fából készült, húsz méter magas építményt 1888-ban építtette a Mátrai Egylet, amely a II. Világháború alatt tönkrement. „A kékesi TV adóállomás létesítését 1960. február közepén döntötték el, a helyszíne az az 1958-ban épített Távközlési Kutató Intézet nyolc emeletes épülete lett, amely később kilátóként is funkcionált. A 70-es évek végére ismét szükségessé vált egy modernebb torony építése és 1981-ben átadták az új tv-torony és kilátót.

A tengerszint felett 1200 méteres magasságig nyúlik a karcsú antennatorony, az építéshez 1300 köbméter vasbetont és félezer tonna acélszerkezetet használtak fel.

Az új, 176 méter magas toronynak az alsó 80 méteres részét készítették vasbetonból, a következő 80 méter acélszerkezetű, míg a felső 16 méter üvegszövettel merevített műanyag henger volt” – ismertette a cég műszaki vezetője.

Beszámolt arról is, hogy a kékestetői TV-torony az elhelyezkedéséből adódóan a cég egyik legkiemelkedőbb technológiai telephelye és most már a turisták az adótorony hetedik emeletén, negyven méter magasan – a cég üzemi területeitől elzárva – immár felújított, zárt kilátóból és presszóból élvezhetik a táj szépségeit.

Horváth László, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében megemlítette, hogy

Kékestető egy ikonikus hely, hiszen ezt minden magyar ismeri és kíváncsi is rá. Ezért ez a megújulás csak az első lépése annak, hogy a Mátra tovább fejlődjön és valóban ékköve legyen az országnak.

„A Kékestető a legendás Kéktúra útvonal része és 1963 óta hivatalosan is klimatikus gyógyhellyé nyilvánított terület” – hívta fel a figyelmet a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos.

Révész Máriusz azt ecsetelte, hogy a Mátra a felújításokkal és a sokszínű programokkal együtt kiváló belföldi turistacélpont, amely az év minden szakaszában látogatható, mert kristálytiszta levegője nyugalomra, pihenésre, vagy épp az aktív mozgásra és kihívásra vágyó látogatóknak is megfelelő lehetőséget nyújt. Kiemelte, hogy fontos lenne a síelés népszerűsítése és az, hogy a kabinos felvonó mielőbb felépüljön, mert ezáltal a környezetterhelés is csökkenne és a parkolási problémák is mérséklődnének a hegyen.

Borítókép: MTI/Komka Péter