Fizetne négymillió forintot egy fürt szőlőért?

A lédús, magas cukortartalmáról híres fajta egy fürtjéért már tavaly is rekordárat fizettek, de az idei első árverésen ez megdőlt: 1,3 millió jent (mintegy 4 millió forintot) ért meg a vevőnek

Az Isikava prefektúrában nemesített szőlő fürtjéért idén is a Hjakurakuszo cég – mely a prefektúrában három hagyományos japán fogadó, vagyis rjokan tulajdonosa – fizette a rekordárat.

A bunch of high-end red grapes sells in central Japan for 1.3 million yen ($12,200), a record price for the second year in a row, in the season's first auction.#RubyRomanhttps://t.co/3B4Up2hxN5

