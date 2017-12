Hadrianus császár birtoka még mindig ontja az olajat

Olajtermelésre fogják a Hadrianus császár Tivoliban fekvő egykori nyári rezidenciáján (Villa Adriana) lévő olajfákat, az elsőként, idén novemberben begyűjtött termésből 78 palackot töltöttek meg olívaolajjal, amelyet a múzeum könyvesboltjában adnak el a turistáknak.

Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő grandiózus romkertben 3500 sok évszázados olajfa található, a legfiatalabbak is legalább 200 évesek. Az olajfák kereskedelmi hasznosítását Andrea Bruciati igazgató kezdeményezte, jövőre az ideinél is több termést akarnak betakarítani. Az igazgató szerint nem szabad megengedni, hogy az öreg olajfák csak kulisszaként szolgáljanak az antik műemlékekhez, a helyi étolajtermelést is szolgálniuk kell.

A Rómától nem messze fekvő, komplexumot Hadrianus római császár építtette a második század elején nyári rezidencia céljára palotával, fürdőkkel, könyvtárral és színházzal, gazdasági épületekkel. A sokat utazó császár az általa ismert legszebb épületek másolatait is igyekezett elhelyezni a területen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az igazgató hasznosítani akarja mezőgazdaságilag Tivoli másik, ugyancsak általa felügyelt világraszóló nevezetességét, a főként játékos szökőkútjairól ismert Este-palotát (Villa d’Este), amelynek kertjében egy helyi szőlőfajta, az Uva pizzutella termesztését szándékozik beindítani.

Borítókép: Wikimedia