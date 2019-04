Hallal etették meg az éhező jegesmedvét egy orosz falu lakói

A Kamcsatka-félsziget egy falujánál bukkant fel egy elcsigázott jegesmedve, amely élőhelyétől mintegy hétszáz kilométert vándorolt dél felé, mivel a klímaváltozás miatt nem talált táplálékot.

Az orosz média szerdán adta hírül, hogy a kimerült és legyengült állatot Tilicsikiben pillantották meg. Környezetvédelmi szakemberek úgy vélik, a jegesmedve elveszíthette tájékozódó képességét, miközben egy jégtáblán sodródott.

A polar bear has been discovered roaming around a village in eastern Russia, hundreds of miles from home ❄️

