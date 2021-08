Így győzd le a nyaralás utáni munkahelyi depressziót!

Elkerülhetetlenül közeleg a nyár vége, a vakáció és az önfeledt szórakozás ideje lassan leáldozik. Néhány jótanács és saját munkahelyi személyiségünk megismerése azonban könnyebbé teheti a visszarázódást, a bennünk rejlő motiváció újra felfedezését – dolgozzunk bárhol is, irodában, gyárban vagy éppen üzletben. Egy új személyiségteszt most ebben is segítséget nyújt.

Üveges szemmel eltöltött munkaidő, a fontos döntések elhalasztása, egyik feladatról a másikra ugrálás, unalom és nyugtalanság váltakozása, notórius rosszkedv – milliók élik át a nyári vakáció után visszatérve a munkahelyükre. A nyaralás utáni depresszió a pszichológia által valóban ismert állapot. Angolul „post-vacation blues"-nak, vagyis a vakációt követő levert hangulatnak nevezik. A szabadság, a tenger- és tópart, a jókedvű kirándulások és a nagy vacsorák utáni levertség tünetei között szerepel az alvászavar, koncentrációs problémák, feledékenység, ami általában rövidebb idő alatt rendeződik. A másik oldalon ugyanakkor az év közben legalább három hetet szabadságon töltők várható élettartama a statisztikák szerint emelkedik. Tehát a visszatérés negatív érzései ellenére érdemes a pihenésre is koncentrálni. Mit tehetünk ellene? Érdemes (újra) megtalálni, hogy mi motivál minket a munkában, illetve, hogy mi fontos számunkra, milyenek is vagyunk valójában. Csak részben állhat összefüggésben a hormonokkal a kialakuló és legyőzendő stressz, saját gondolkodásunk is befolyásolhatja az érzéseinket. Ilyenkor jellemzően a vakáció napjaihoz, eseményeihez, élményeihez hasonlítjuk a szürke hétköznapokat, ami komoly kontraszthatást idéz elő. A „nyaralós énünk" által megélt pillanatokat ezért még a reálisnál is sokkal érdekesebbnek tartjuk. A munkába visszatérve pedig már meg is mutatkoznak rajtunk a vakáció utáni levertség tünetei: a szomorúság, a fáradság, a szorongás, de akár a motiválatlanság is. Egy új, szakértők által összeállított személyiségteszt kitöltésével hamar megismerkedhetünk munkahelyi énünkkel, ami abban is segítséget nyújt, hogy megtudjuk, újabb kihívások, elismerések vagy éppen a szeretetteljes légkör szükséges-e ahhoz, hogy a hétköznapokban megtaláljuk a munka örömét, vagyis újra a helyünket a nyár utáni időszakban. A teszt ITT érhető el. Töltsd ki most, és vészeld át a posztvakációs időszakot könnyebben!