Kigúnyolta egy kínai lány a nemzeti himnuszt

A 21 éves Jang Kaj-li október 7-én a kínai Huya élő videómegosztó platformon közzétett adásában, fején aganccsal és fülekkel díszített plüss-sapkában egy internetes zenei fesztivált népszerűsített, és hol énekelve, hol dudorászva,

A fiatal vlogger komolytalan hangvételét néhány internetező is kifogásolta, míg a rendőrségi jelentés úgy írta le a viselkedését, mint „a nemzeti himnusz méltósága elleni sértés, mely az internetezőket is felháborította” – írja a South China Morning Post (SCMP) hongkongi híroldal.

Here is social media celebrity Yang Kaili in action as she expresses her true thoughts on the Chinese National Anthem. No Nike contract for…you! pic.twitter.com/C9mFPRAm7o

— Devi Rhamesz (@ChrliesWarchest) October 14, 2018