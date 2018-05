Kihalás fenyegeti a kínai óriásszalamandrát

A világ legnagyobb testű kétéltűje vadon élő egyedeinek száma "katasztrofálisan zuhan", lehetséges, hogy mindössze maroknyi maradt belőlük - állapította meg egy négy éven át tartó kínai terepfelmérés.

Kihalás fenyegeti természetes élőhelyén az „élő kövületnek” számító kínai óriásszalamandra mindegyik faját egy új felmérés szerint – írta a BBC hírportálja.

Az akár 1,8 métert és 50 kilogrammot is elérő kétéltűek természetes élőhelyükről szinte teljesen eltűntek, ezzel szemben több milliót tenyésztenek farmokon, hogy luxuséttermeknek adják el a húsukat.

A 170 millió éve nagyjából változatlan faj megmentését elsődleges megőrzési feladatnak tekinti a tudományos világ.

„Elképesztően rövid idő alatt pusztította ki az ember a vadon élő óriásszalamandrákat. Hacsak nem intézkednek sürgősen és összehangoltan, a világ legnagyobb kétéltűjének jövője megpecsételődik”

– mondta Samuel Turvey, a kutatás egyik résztvevője, a Londoni Zoológiai Intézet (ZSL) tudósa.

Az édesvizekben élő óriásszalamandra egykor megszokott lakója volt a kínai folyóknak. Fogyasztása sokáig tabunak számított, ma azonban húsát ínyencségnek tartják, noha védett állat. Egy-egy nagyobb példányért akár 10 ezer jüant (421 ezer forintot) is adnak.

Kína 23 tartománya közül 19-ben végezték el a felmérést, összesen 97 különböző helyszínen. A tudósok szerint ez volt az eddigi legnagyobb vadszámlálás az országban.

Négy élőhelyen bukkantak óriásszalamandrákra, ám a genetikai elemzés azt mutatta, nem voltak őshonosak, vagyis valószínűleg tenyésztőtelepekről engedték őket szabadon.

A vadon élő óriásszalamandrák vadászata tilos, fajfenntartási célból azonban a mezőgazdasági minisztérium támogatja a tenyésztett példányok visszatelepítését a vizekbe.

Úgy tűnik azonban, hogy ezzel több kárt okoznak, mint amennyi hasznot reméltek tőle. A tudósok nemrégiben állapították meg ugyanis, hogy nem egy, hanem öt, talán nyolc fajról van szó. Ha a genetikai különbözőségeket figyelmen kívül hagyják a vadonba való kiengedéskor, azzal még nagyobb kockázatnak teszik ki az állatok fennmaradását.

A kínai tudományos akadémia kutatója, Csing Cse szerint az óriásszalamandra védelmi stratégiáját meg kell újítani. A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) úgynevezett vörös listáján a súlyosan veszélyeztetett fajok között tüntetik fel a különleges állatot.

Borítókép: Csing Cse, a kínai tudományos akadémia kutatója, kezében egy kínai óriásszalamandrával 2012. július 21-én

AFP / Xinhua / Kunming Institute of Zoology of Chinese Academy of Sciences