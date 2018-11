Kinevették a kislányt a repülőn, mert Abcde-nek hívják

Az ötéves kislány anyja szerint megalázták őket a Southwest Airlines amerikai légitársaság egyik járatán, amikor kinevették és lefotózták a beszállókártyáikat.

A légitársaság már elnézést kért Traci Redfordtól, amiért az egyik stewardessük gúnyolódott az ötéves kislány, Abcde nevén még november 2-án egy kaliforniai repülőtéren. A dolgozó állítólag le is fotózta a gyerek kártyáját, majd feltöltötte a Facebook-oldalára, hogy dicsekedjen vele – írja a SkyNews értesülései alapján az Origo.

Az Abcde egyébként nem is olyan ritka név az Egyesült Államokban. A 2014-es adatok szerint 1990 óta több mint 300 szülő választotta ezt a nevet, amelyet egyébként úgy ejtenek, hogy „Ahbsziti”.

5-year-old Abcde Redford pronounces her name "ab-city." A Southwest Airlines gate agent is accused of mocking her name. https://t.co/eahLNDzysn pic.twitter.com/gzWZUKFuDQ

— Action News on 6abc (@6abc) November 29, 2018