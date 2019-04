Kosarazik és fest is a világ legtehetségesebb nyula

Bini, a holland lop, azaz egy francia fajta és a holland törpenyúl keresztezéséből született, különlegesen tehetséges állatka, aki idén ünnepli hetedik születésnapját. Biniről 2013-tól már rendszeresen kerültek fel különböző videós csatornákra olyan anyagok, melyekben a nyuszi kosárlabdázik, vagy épp fogai közé ecsetet szorítva, többféle színt használva munkáihoz, absztrakt festményeket hoz létre – számol be a különleges jószágról az Origo.

Mint írják, az állat gazdája, Shai Asor, 2012-ben vásárolta meg a nyulat, azóta Los Angelesben élnek. Bini azóta sosem látott népszerűségre tett szert nem mindennapi tehetségének köszönhetően. „Olyan dolgokat tesz meg, amit előtte más nyulak még soha” – idézi a cikk az állat gazdáját.

2018-ban díszvendégként meghívták a Nyúl Péter című családi film premierjére, ősszel pedig bemutatták a főszereplésével készült rövidfilmet, a Rabbit Home Alone-t, ami az 1990-es Reszkessetek betörők! című mozit parodizálja. A nyúl kosaras teljesítménye okán 2019-ben a National Geographic egyik könyvében is szerepel, ami 300 különleges tényt közöl az USA-ról. Bini YouTube-csatornája közben pedig 140 ezer feliratkozónál, Facebook-oldala 250 ezer követőnél jár, videói pedig többmilliós nézettséget produkáltak – összegzi a hihetetlen számokat az Origo cikke.

