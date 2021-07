Közép-Európa legnagyobb virágzó indiai lótuszait csodálhatjuk meg

Lótusznapokon várják a látogatókat a szegedi egyetemi füvészkertben.

Közép-Európa legnagyobb virágzó indiailótusz-állománya (Nelumbo nucifera) mellett a Távol-Kelet íz-, illat- és dallamvilágát bemutató programok, tánc-, jóga-, és harcművészeti bemutatók várják a látogatókat a hétvégén a Szegedi Tudományegyetem füvészkertjében – írja az MTI. A botanikus kert látogatói megcsodálhatják a lótuszos tavat, amely a japán kertnek is része.

A rendezvény névadó növénye, az indiai lótusz ilyenkor látható teljes pompájában.

A látogatókat a lótuszos tónál a víztükör fölé magasan kiemelkedő sötét rózsaszín lótuszvirágok tömege fogadja. A tó szigetének teaháza pedig kellemes kitekintő és pihenőhelyet kínál e különleges látvány befogadásához.

Az indiai lótuszok a botanikuskert büszkeségei, Közép-Európa legnagyobb állománya található az arborétum egyik tavában.

Az állomány csaknem egyidős a botanikuskerttel, az első növények az alapítás után néhány esztendővel, 1932-ben az óföldeák-gencsháti Návay-kastély tavából kerültek Szegedre. A legenda szerint Buddhának életet adó növényt őshazája Délkelet-Ázsia és Ausztrália, ahol szinte minden részét hasznosítják. A virágok a templomokat díszítik, a víz alatt az iszapban található szárakat rántva fogyasztják, a fiatal hajtásokból és levelekből salátát vagy kompótot készítenek, termését pirítva, kandírozva fogyasztják, a nagyobb leveleket pedig csomagolásra használják.

A programok szombaton és vasárnap is közös jógázással indulnak. A Lótusz túrán az érdeklődőknek szakemberek mutatják be Ázsia növényvilágát, a japán szigetek flórája pedig egy különálló séta keretében kap kitüntetett figyelmet. Idén újdonságaként – a Han You Alapítvány jóvoltából – Korea kultúrája és művészete is bemutatkozik a színpadon. Az érdeklődők megismerkedhetnek a tradicionális koreai zenével, tánccal és ruhaviselettel. A lótuszos tó partján pedig mindkét nap koreai teaszertartás részesei is lehetnek a vendégek.