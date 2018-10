Különös élőlények lepték el az ausztrál strandot

Az apró termetű, mindössze 5-6 centiméter hosszú állat szív alakú és sűrű, puha, homokszínű tüskék borítják. A leginkább szőrős burgonyára emlékeztető tengeri teremtmény szívókás lábaival halad előre a homokban apálykor és közben algával táplálkozik.

Az északnyugat-ausztráliai Broome városának festői Cable Beach strandjára kiérkező turisták végignézhették, ahogy a sünök hosszú „ösvényeket” hagynak maguk után a nedves homokban.

My first sea potato!! 😱 Yes, this weird thing really exists. It's a type of sea urchin that lives in the sand. (The 3rd photo shows the skeleton, which you may recognise). #cablebeach#marinelife#seapotato pic.twitter.com/lr4hDyTf4a

— Lisa Herbert (@MsLisaHerbert) October 8, 2018