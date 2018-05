Kutyákat és rókákat vetnek be a német repülőtereken

A ragadozó madarakon kívül ezekkel az állatokkal igyekeznek megelőzni a repülőgépekkel ütköző madarak problémáját.

Az illetékes német bizottság (DAVVL) adatai szerint csak a német légtérben évente mintegy 2100 esetben ütköznek madarakkal,vagy egyéb állatokkal a repülőgépek.

Az ilyen incidensek többsége ártalmatlan, ám akadnak halálos kimenetelűek is, éves szinten pedig 1,7 milliárd euró (543 milliárd forint) kárt okoznak világszerte. Az elmúlt évek legnagyobb visszhangot kapott esete az volt, amikor 2009 januárjában New York szívében, a Hudson folyó fagyos vizére szállt le egy repülőgép, miután egy kanadai lúd repült a hajtóművébe. A kényszerleszállást mind a 155 utas túlélte. Az esetről film is készült Tom Hanks főszereplésével, Sully – Csoda a Hudson folyón címmel.

„Előfordul, hogy nem marad más lehetőség, mint egy figyelmeztető lövéssel elriasztani a kitartó madarakat” – mondta Cristian Hellberg, a bizottság tagja.

A németországi repülőterek egy részén ugyanakkor „biológiai eszközökkel” igyekeznek elejét venni a problémának és megtisztítani a környéket a madaraktól: kutyákkal kergetik el a sirályokat és a ludakat, ragadozó madarakat alkalmaznak a varjak és a szürke gémek levadászására, valamint rókákkal biztosítják, hogy a kifutók semmiképpen se tűnjenek vonzó leszállópályának a szárnyasok számára. A figyelmeztető lövések kizárólag „végső megoldásként” dördülnek el.

A különböző taktikáknak hála Németországban csökkent a madaras ütközések aránya a globális átlaghoz képest: míg világszerte 10 ütközés jut 10 ezer repülőre, addig Németországban 5,8.

Borítókép: Mexikóváros repülőterén már dolgozik a madarakat elkergető kutya

Forrás: AFP/Yuri Cortez