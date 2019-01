Látványos kisfilm készült a magyar csatahajóról (videó)

A digitális technika minden csínját-bínját felhasználva készült ismeretterjesztő alkotás a magyar hadiipar egyik kiemelkedő alkotásáról.

Százöt évvel ezelőtt, 1914. január 17-én bocsátották vízre az Osztrák-Magyar Monarchia legmagyarabb hadihajóját, a korabeli magyar hajógyártásnak a lehető legmodernebb technikával felszerelt csúcsteljesítményét, az SMS Szent Istvánt. A hajóról most a Digitális Legendárium nevű munkacsoport készített szűk negyedórás kisfilmet a Hadtörténeti Intézet és Múzeummal együttműködésben. Az alkotás infógrafikák, animációk és archív felvételek felhasználásával mutatja be a Szent István csatahajó első világháborús történetét.

Az Osztrák-Magyar Monarchia flottája a hatodik legnagyobb és legerősebb volt a korabeli Európában, a legénység húsz százalékát magyarok adták. A magyar ipar- és hadtörténet kiemelkedő alkotását, a Szent István csatahajót, a flotta büszkeségét 1918. június 10-én olasz torpedók süllyesztették el a horvátországi Pula közelében. A roncs ma hadisír, 65 méter mélyen, fedélzetével lefelé fordulva fekszik a tengerfenéken, 89 tengerész végső nyughelye.

Felkutatására több expedíció is indult, roncsait az 1970-es években jugoszláv búvárok derítették fel. Az utóbbi két és fél évtizedben a hajóroncsot magyar búvárok több alkalommal is átkutatták, de állapota és a kiemelés költségei miatt alig van rá remény, hogy valaha is a felszínre kerüljön. Az elsüllyesztés 90. évfordulóján, 2008 októberében a magyar búvárok a csatahajó maradványainál emléktáblát helyeztek el.

A Digitális Legendárium munkacsoport ismeretterjesztő és értékmentő munkája során a magyar história számos fontos epizódját feldolgozta már, így hasonlóan korszerű alkotásokban ismerhetjük meg nekik köszönhetően többek között az Őrség őrzőinek történetét, a szolnoki végvár török idők korabeli hétköznapjait vagy a magyar huszárok Limanovában tanúsított hősiességét is.

Borítóképünk kivágás a fenti kisfilmből