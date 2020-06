Leállíttatnák a Lego rendőrfiguráinak gyártását a szélsőségesek

Ahogyan egyre nagyobb méreteket öltenek a baloldali tüntetések az Egyesült Államokban a rendőri intézkedés során elhunyt George Floyd miatt, úgy jutnak eszébe a szélsőségeseknek egyre őrültebb ötletek. Most éppen azzal álltak elő, hogy a Lego ne gyártson rendőrfigurákat, sőt egyéb hatósági figurákat, így például tűzoltót se, hanem álljon teljes mellszélességgel a tüntetők mellé.

Immáron több napja tartanak a tüntetések az Egyesült Államokban a fekete bőrű George Floyd rendőr általi meggyilkolása miatt. A megmozdulások hol békésebbek, hol egészen durvák, sokan pedig a rendőrség ellen fordultak. Olyannyira, hogy néhány baloldali tüntető most már azt követeli, hogy a játékokat gyártó Lego ne készítsen rendőrfigurákat – hívta fel a figyelmet a jelenségre a V4NA hírügynökség.

Mindez onnan indult, hogy a vállalat, sok más céggel együtt, kiállt a tüntetők mellett a közösségi médiában. Kitették többek között a fekete képet a „blackout” internetes megmozdulás keretében, és leállították a Lego City játékok reklámozását, amelyben számos rendőr- és tűzoltófigura megtalálható, valamint a hozzájuk tartozó kiegészítők. Ez azonban nem volt elég a szélsőséges véleményvezéreknek.

A marketing szüneteltetése sokak számára megtévesztő volt, azt hitték ugyanis az emberek, hogy ez egyet jelent magának a Lego Citynek az eladási és gyártási leállításával, azaz leveszik a polcokról a gyerekek körében igen népszerű játékot. A közösségi médiában olyan felhasználó is volt, aki szerint túl sok rendőr van ebben a játékban, és túl kevés civil.

We’ve seen incorrect reports saying we’ve removed some LEGO sets from sale. To be clear, that is not the case and reports otherwise are false. Our intention was to temporarily pause digital advertising in response to events in the US. We hope this clears things up. ♥️ — LEGO (@LEGO_Group) June 4, 2020

Néhány embernél ki is verte a biztosítékot az, amikor kiderült, hogy a játékot továbbra is lehet kapni a boltokban. Ennek pedig hangot is adtak a közösségi médiában: volt, aki szerint a Lego semmit sem tett azzal, hogy csak a marketinget állította le, a gyártást nem.

Más egyenesen ki is mondta, hogy a legjobb lépés az lett volna, ha nem is adnak el már ilyen rendőrfigurákat tartalmazó játékokat, megint mások pedig bánják, hogy eddig ennyi pénzt otthagytak a Legonál. A cég így most kétségkívül kereszttűzbe került.