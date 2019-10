Lesújtó hírt közölt a friss Nobel-díjas: nem fogunk más bolygókra költözni

– véli Michel Mayor svájci asztrofizikus, aki kedden kapott fizikai Nobel-díjat az úgynevezett exobolygók észlelését célzó technikák területén végzett kutatásaiért.

A csillagászati kutatások terén elért úttörő eredményeiért Mayor mellett kutatótársa, Didier Queloz csillagász és James Peebles kozmológus veheti át az idei fizikai Nobel-díjat decemberben.

„Ha exobolygókról beszélünk, egy dolgot biztosra vehetünk: nem fogunk odaköltözni” – mondta Mayor Madridban egy szerdai konferencián, amikor ennek lehetőségeiről kérdezték.

„Ezek a bolygók túlságosan is messze vannak. Még ha a legoptimistább esetet is vesszük, egy nem túl messzire, mondjuk néhány tucat fényévnyire lévő élhető bolygót, mely szinte a szomszédban van, akkor is tetemes mennyiségű időbe telne oda eljutni. Több százmillió napról van szó, ha a ma elérhető eszközöket vesszük figyelembe. Vigyáznunk kell a bolygónkra: nagyon gyönyörű és még mindig abszolút élhető”