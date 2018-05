Magyar fiatalokért kampányol a világ legismertebb DJ-duója

A jótékonykodók közül pedig ketten a The Chainsmokers vendégei lesznek a Balaton Soundon.

Szövegértési nehézséggel küzdő magyar gyerekek segítéséért kampányol a Balaton Sound támogatásával a Zamárdiban idén fellépő The Chainsmokers duó. A jótékonysági nyereményjátékban résztvevők közül kisorsolt nyertes és partnere pedig a Dj duó VIP vendége lesz a Balaton-parti fesztiválon.

A világ legismertebb DJ duója tavaly a Szigeten Fesztiválon szeretett bele Magyarországba. Idén a Balaton Soundon Fesztiválon lépnek fel július 5-én. A koncert után személyesen szeretnének találkozni két saját vendégükkel, akiknek ők állják a Sound jegyet, az utazást a fesztiválra és a találkozón az ételt-italt is.

A szerencsés VIP-ek, akiket Andrew Taggart és Alex Pall vár a Sound-on, egy jótékonysági nyereményjáték győzteseként kerülnek a koncertre a Balaton Sound Fesztivál támogatásával. A nyereményjáték a United Way Magyarország munkáját támogatja az értő olvasásért. A két amerikai DJ-ről közismert, hogy fontos számukra a tanulás, az olvasás, a United Way Magyarország pedig olyan gyerekekkel dolgozik, akiknek segíteni kell abban, hogy értsék és élvezzék, amit olvasnak.

A Balaton Sound-dal közös jótékonysági nyereményjátékot a CauseArt Platform, Bombera Kriszta és Bondor Gabi hozta tető alá. Kriszta és Gabi addig nem állt meg, amíg Hollywoodban el nem mesélhette a Chainsmokereknek, hogy Magyarországon minden ötödik tanuló szövegértési nehézséggel küzd, ami sorozatos kudarcélményhez, az iskolától való elforduláshoz vezethet. A szövegértési nehézségek az ilyen gyerekeket egy életen át akadályozhatják abban, hogy kibontakoztassák a bennük rejlő tehetséget és megvalósíthassák álmaikat.

A United Way alapítvány neve nem volt új a zenészeknek, már korábban is támogatták a világ legnagyobb civil szervezetének a munkáját. No de eddig mindig Amerikában! Ez az első alkalom, hogy a DJ-k külföldön, mégpedig Magyarországon kampányoljanak, magyar ügy mellett.

Bombera Kriszta csapata Hollywoodban filmezett és fotózott a fiúkkal, akik egy Balaton Sound VIP “randevút” ajánlanak a United Way Magyarország támogatói közül annak, aki tombolán ezt a találkozót megnyeri.

És hogyan lehet a játékban részt venni? Elmondják maguk a Chainsmokerek:

A nyereményjátékba a beugró tehát a „Read it” jótékonysági fesztivál trikó vagy póló megvásárlása. A limitált mennyiségben gyártott trikók és pólók egyedi számozásúak, vagyis a játékban sorsjegyként működnek. A pólók teljes bevétele a United Way Magyarország munkáját támogatja. Az alapítvány a pénzt a KönyvForgató programjára fordítja, az értő olvasás élménypedagógiai fejlesztésére.

A kampányt a Balaton Sound „hangosítja fel”, továbbá elismert hazai sztárok, Epres Panni, Iszak Eszti, Jaksity Kata, Juhász Anna, Magyarósi Csaba, MC Columbo (Brains), Székely Martin, Ugron Zsolna, Zséda, Farkas „Wolfie” Roland (Punnany Massif) és még sokan mások álltak mellé.

A United Way Magyarország jótékonysági kampány megálmodója és szervezője, a CauseArt Platform sorsolja a nyereményjáték győztesét – június 27-én, amit a Chainsmokerek fognak kihirdetni!

A Balaton Sound és a Sziget Kft. jóvoltából a pólókat a SZIGETSTORE-BAN lehet megvásárolni, itt: