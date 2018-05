Magyarországra jön Sophia, a robotnő

A robothölgy Audrey Hepburn-re hasonlít, és érzelmek kifejezésére is képes.

Néhány hét múlva Budapesten, Európa legnagyobb robotfesztiválján mutatkozik be a csodalény, Sophia – tudta meg a Bors Online.

Sophia külsőre hús-vér nőnek tűnik, hiszen a hongkongi Hanson Robotics nevű cég fejlesztői arcát a huszadik századi filmcsillagról, Audrey Hepburnről és a vállalat vezérigazgatójának, dr. David Hanson feleségéről mintázták. S szó sincs plasztik ábrázatról: Sophiának mimikája van, beszéd közben vonásai tökéletesen má­solják az ember arcizmainak rezdüléseit, érzelmek kifejezésére is képes.

A természetes hatás kedvéért pislog és tartja a szemkontaktust azzal, akivel kommunikál.

Sophia teljes értékű beszédpartner: megérti, amit neki mondanak, s a korábban hallottakról emlékeket is tárol. Mikor két éve először bemutatták, arról beszélt, hogy szeretne iskolába járni, tanulni, s családot is alapítana. Bár ez utóbbit csak megmosolyogták, mondván, nincs lehetősége házasodni, amíg jogilag nem ember. Sophia ezt a lécet is megugrotta. Néhány hónapja megkapta az állampolgárságot Szaúd-Arábiától. A humanoid babákra azonban még várni kell: Sophiára még nem talált rá a szerelem. A robot nő mindenesetre már eljátszott a gondolattal, s elárulta: első lányát is Sophiának nevezné.

2018. május 31. és június 2. között rendezik meg Európa legnagyobb jövőfesztiválját. A budapesti Corvinus Egyetemen nem csak a robot Sophia mutatkozik be, számos szakember tart előadást a rohamosan fejődő technikáról, a robotizálásról, és az ember helyzetéről ebben a változó világban. Köztük például a látványtervező Nathan Crowley, Andrew Taggart filozófus, valamint Antonio Garcia Martínez, a Facebook egykori topmenedzsere is.

Borítókép: Sophia az 54. Müncheni Biztonsági Konferencián. Fotó: AFP / Alexey Vitvitsky / Sputnik