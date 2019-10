Meddig kell kullancs ellen védekezni?

Ahogy lassan, de annál biztosabban beköszöntenek a hidegebb napok, mindenkiben felmerül a kérdés, meddig is ajánlott a kullancsok elleni védekezés.

„A kullancsok jelenlétére gyakorlatilag az első fagyokig lehet számítani, de mivel a forgalomban lévő szerek több parazita ellen is védelmet biztosítanak, nem követünk el hibát, ha egész évben használjuk ezeket. A kullancsok, csakúgy, mint a szúnyogok, nem csupán kellemetlenséget okozó élősködők, jóval többek ennél, úgynevezett vektorok. Ez azt jelenti, hogy különböző, köztük több, életveszélyes betegséget képesek átvinni egyik állatról a másikra, sőt, akár az emberre is!”

– mondta a Ripostnak Faluvégi András, a Gizmók Állatorvosi Rendelő és Patika állatorvosa.

A szakember azt javasolja, mindenképpen célszerű állatorvosnál vásárolni, akinél felvilágosítást kapunk az egyes készítményekről, és biztosak lehetünk benne, hogy nem egy egyszerű műanyag nyakörvet helyez fel kedvencünkre.

Csepp, tabletta, spray vagy nyakörv?

A nyakörvek hosszabb védettséget biztosítanak, ez termékenként változóan 6-8 hónapot jelent. Fontos megemlíteni, hogy

a nyakörvek a hatóanyagot folyamatosan adják le, nem elég őket séta idejére felhelyezni.

A cseppeket havonta kell használni. A kozmetikusnál lehetőleg ne a kezelés másnapjára foglaljatok időpontot, a samponos fürdetés 72 óráig nem ajánlott.

A spray-k leginkább masszív bolhásság esetén javasoltak. Frissen befogadott kölyköknél, első kezelésre biztonságos választás.

A cica nem kutya! Külön említeném a macskákat. Számukra kizárólag a nekik készült termékek közül válasszunk. A kutyák számára készült cseppek hatóanyaga a macskák számára ugyanis mérgező! Ha bármilyen okból mégis rákerült a macskára, az első dolgunk az legyen, hogy vízzel alaposan lemossuk az állatot, majd ezt követően vigyük állatorvoshoz. Ha nyakörvet veszünk a szobatigrisnek, szintén érvényes az első pont, vagyis csak állatorvostól vásároljuk. Így nem fordulhat elő, hogy hiányzik a termékről a macskanyakörvek esetében szükséges ”biztonsági sáv”, ami kiold, ha a cica beszorul, vagy felakasztaná magát – mondja Faluvégi András.

A tabletta is nagyon jó

Természetesen választhatunk a tablettákból is, melyeket, akárcsak a féreghajtókat, szájon át kell beadni. Sőt, ma már olyan kombinált készítmény is létezik, mely önmagában védelmet biztosít mind a belső, mind a külső élősködők ellen, így a rettegett szív és bőrféreg lárvák ellen is. Fontos, hogy amennyiben az utóbbi megoldást választjátok, előtte mindenképp el kell vinni a 6 hónaposnál idősebb kedvencedet az állatorvoshoz szűrővizsgálatra!

A cél, hogy állatorvosunk segítségével kialakítsuk a kedvencünk számára ideális védettséget.

Borítókép: illusztráció