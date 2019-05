Mesebeli mézeskalács ház készül a nógrádi erdőben

Olyan mesebeli házikó készül a Bárnában, amelyet még Jancsi és Juliska is megirigyelne, ha láthatnák.

Boszorkány helyett viszont itt egy ügyes mesterember fogadta a Nool.hu munkatársát.

Papp Biankának sikerült kiderítenie, hogy ki és miért készíti ezt a gyönyörű építményt, amelynek látványától már most eláll az ember szava, pedig még nem is készült el.

Marczi Zsolt helyi művész a helyszínen szorgoskodott. Mint kiderült a mézeskalács ház megálmodója a község polgármestere, Oravecz Roland, aki ismervén Zsolt tehetségét, megkérte őt, hogy alakítsa át az egyik helyi parasztházat, amely a későbbiekben tájházként szolgálja majd Bárnát. A kívülről mesebeli házikónak tűnő lak belsejét a tervek szerint népművészeti tárgyak és bútorok díszítik majd, amelyek egykor használati tárgyként szolgáltak.

Amikor időm engedi itt vagyok, de szinte minden nap dolgozom rajta úgy két órát – mesélte Zsolt, aki kézzel készíti és festi a ház minden részletét, a legkisebb kockától a kicsi gombákon keresztül, a ház oldalán csüngő lopótökökig. A meséhez hűen erdei házat képzeltek el, amelyet benőtt a növényzet, ennek illusztrálásához a készítő gipszből és filcből készített kúszó növényzetet, illetve valódi fával és mohával tette élethűvé alkotását.

Arra a kérdésre, hogy korábban volt-e már dolga hasonló feladattal Zsolt azt válaszolta, hogy ilyen munkára még soha nem kérték fel.

Falfestményeket és domborművet is készítettem, éppen a helyi kultúrházban lehet látni a munkámat, ezért is kért fel a polgármester, mert korábban látta, hogyan dolgozom – mondta a művész, akitől a Nool.hu azt is megtudta, hogy egykor a Mafilmnél dolgozott külsősként és ott tanulta meg a tervezés csínját-bínját.

Zsoltot körülbelül húszéves kora óta érdekli a művészet, leginkább a festés áll közel a szívéhez, azon belül is a tájképek a kedvencei, de portrékat is készített már, műveivel kiállításokon is találkozhattunk már. Főként megrendelésre dolgozik, hiszen munkája mellett nem volt túl sok szabadideje, de nagyon szeretné, ha csak a festészettel tudna foglalkozni. Elmondása szerint párjáról készült portréját is be kell még fejeznie.