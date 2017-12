Evéskényszer – szeretjük degeszre tömni magunkat

Megette már az ehetit? Még alig nyeltük le a karácsonyi ünnepi étkek utolsó falatjait, máris táthatjuk a szánkat az újabb betevőkhöz.

Merthogy mi, magyarok többségében az óév utolsó napján is degeszre esszük magunkat. Erre ösztökél bennünket a hagyomány és a babona.

Magam és családom is így tett karácsonykor, és hamarosan, Szilveszter napján is újra kőkemény evésre buzdít bennünket a hiedelem. No, lássunk is hozzá, mi legyen a kíméletlen menü!

A régi népszokások szerint december 31-én még fogyaszthatunk szárnyast, de vadat, s halat is, mert általuk elszállnak, elszaladnak, elúsznak az óév bújai, bajai.

Ám közvetlenül a Himnusz hangjainak éjféli elcsendülte után ezek már tiltott „gyümölcsök”, mivel elkaparják, elúsztatják a szerencsénket.

A halak tehát másnap „fellélegezhetnek”, bár vannak folyó menti vidékek, ahol az elsejei hal tálalása, a pikkelyek sokasága a pénz bőségét jelzi.

Nem túl régi kezdeményezés az újév napi virslifogyasztás, ám ez hasztalan szokás, hacsak nem éhes az ember. Újévi ételként a babona melegen ajánlja a disznóhúst, mivel az lakásunkba túrhatja a szerencsét.

A ropogósra sült szerencsemalac egyes részei gazdag és boldog új esztendőt ígérnek. Újév delelőjén az aprószemes ételek – lencse,

Szóval, ennyi! Néhány nap múlva, pótszilveszterkor pedig… Jajj, ne!

Mészáros Géza