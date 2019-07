Rekordszámú szelíd szarvas él egy japán közparkban

Rekordot jelentő 1388 szarvast számoltak össze idén a nyugat-japán Nara város híres közparkjában, ahol az 1950-es évek óta követik figyelemmel a szarvaspopuláció változásait.

A Narai Szarvasmegőrzési Alapítvány nevű civil szervezet szerint a július elején elvégzett szokásos évi számlálás megerősítette, hogy tavalyhoz képest 28-cal több szikaszarvas él a parkban. Ez azt jelenti, hogy harmadik egymást követő éve nő az állatok száma.

A vizsgált időszakban 37-tel több borjú született, mint az előző évben, ami azt jelenti, hogy jelenleg 275 fiatal állatnak, továbbá 357 bikának és 756 tehénnek ad otthont a terület.

Június végéig bezárólag 179 szarvas pusztult el a parkban – kilenccel kevesebb, mint az előző évben -, és közülük 87-nek betegség, 34-nek járműbaleset okozta a halálát. A betegség miatt elhullott 87 példányból három azután pusztult el, hogy műanyagzacskót vagy egyéb tárgyat nyelt le.

A kutatók az 1950-es évek óta fésülik át minden év júliusában a parkot, miután a tehenek megellettek, hogy összeszámolják az állatokat.

A valaha szentként tisztelt, jelenleg nemzeti természeti kincsként számon tartott szikaszarvasok szabadon bóklásznak a Vakakusza-hegy lábánál elterülő 500 hektáros Nara Parkban, és a turisták is etethetik őket a helyben vásárolható, könnyen emészthető és cukormentes „szarvaskeksszel” (sika-szembei), amelyet veszélytelen papírzacskóban árusítanak.

Úgy tűnik azonban, hogy nem minden látogató tartja be az óvintézkedéseket, és műanyag csomagolású ennivalóval is eteti az állatokat. Emiatt a kérődzők megszokják, hogy a műanyag zacskók ételt tartalmazhatnak, és megpróbálják elfogyasztani a már kiürült, eldobott zacskókat is, amelyek azonban elakadnak a gyomrukban, megbénítva az emésztőrendszerüket.

Az elmúlt hónapokban több elpusztult példány gyomrában is találtak műanyaghulladékot és műanyag uzsonnás zacskókat, az egyik állat emésztőrendszerében nem kevesebb, mint 4,3 kilogrammnyit.

A narai prefektúra vezetését felszólították, hogy indítson kampányt a probléma tudatosítása érdekében.