Százezrek köszöntötték énekkel a 80 éves dán királynőt

A koronavírus-járvány miatt – a biztonságos távolságot betartva – a hatalmas kórus délben fogott bele a Ma van a királynő születésnapja című énekbe, amit további három dal követett.

Az eseményt a dán országos tévécsatornák mellett a Facebook is közvetítette élőben.

A királynő Koppenhágától 36 kilométerre, a Fredensborg palotában, televízióján figyelte a közvetítést. A befejező szám alatt azonban váratlanul kilépett a palota kapuján, és integetett a köszöntésében részt vevő mintegy száz éneklőnek.

„Úgy akarok emlékezni a 80. születésnapomra, mint ami különleges volt, az egyik legemlékezetesebb. Most és itt is bebizonyosodott, hogy a válságra képesek vagyunk és akarunk is közösségként válaszolni, együtt, de távolságot tartva egymástól”