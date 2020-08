Teaboltot vádolt diszkriminációval egy fekete nő

Kiborult a fekete muszlim nő az ázsiai teaboltra, mert véleménye szerint hasznot húznak a fekete kultúrából. A hölgy leginkább azért háborodott fel, mert ő eleve azért ment be a boltba, hogy feketéktől vásároljon, de ott ázsiaiakat talált – számolt be a V4NA Hírügynökség.

Egy fekete muszlim nő tett közzé videót közösségi oldalán, ahogy óriási balhét csapott egy teázóban, amiért az ázsiai tulajdonban volt. A nő elmondása szerint ugyanis a Trap Tea bolt nyerészkedik a fekete kultúrán és megtéveszti a vásárlóit.

Érvelésének lényege, hogy szerinte az úgynevezett „trap kultúrát” beépítették a bolt nevébe. A trap kultúra eredetileg a „trapházakról” kapta a nevét, melyek annak idején a szegényebb városnegyedekben a drogkereskedelem központjai voltak. Később egy rap stílus vette át az elnevezést és a „menő városi” élet szinonimájává vált a feketék körében.

"You’re thieves! Asian people stealing black culture once again.”

A strong, black Muslim woman went inside the new Trap Tea business in Aurora, Colo. on Friday and confronted the staff. A black customer tries to defend the business & is called a racial slur by her. pic.twitter.com/uejQ6nC8cr

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 23, 2020