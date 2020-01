Több mint kétezer éves gyilkosságra derült fény

A húszas éveiben járó Takabuti hercegnő egyértelműen halálos késszúrást kapott.

Az ókori Egyiptom egyik legrégebbi helyén, a mai Luxor területén élt mesés gazdagságban az a húszas éveiben járó nő, aki egy éjszakán erőszak áldozatává vált – írja az Origo. Takabuti hercegnő mumifikált maradványait sok száz évvel később, 1834-ben találta meg egy gazdag ír kereskedő. Thomas Greg Egyiptomból egyenesen szülővárosába, Belfastba vitte (amivel Takabuti lett az első ismert egyiptomi múmia, aki elérte Írországot).

A vele kapcsolatos hieroglifákat Edward Hincks egyiptológus fejtette meg, aki szerint a nemes származású nőt Takabutinak hívták, férjhez ment és a halála pillanatában a húszas éveiben járt. A thébai elit hercegnőjének édesapja papként Ámon napistent szolgálhatta.

Takabuti hosszú utat járt be az elmúlt közel kétszáz esztendőben – mondta Greer Ramsey, az Észak-Írország Nemzeti Múzeumok régészeti kurátora. „Az elmúlt években röntgenvizsgálatokon, komputertomográfián, haj-elemzésen és szénizotópos kormeghatározáson ment keresztül”.

Utóbbi azt mutatta, hogy a hercegnő valamikor Krisztus előtt 660-ban, a 25. dinasztia idején élt. A kutatók azonban nem elégedtek meg ennyi információval, ezért további vizsgálatokat végeztek.

A legújabb elemzések során a szakemberek DNS-elemzést és újabb radiológiai diagnosztikai vizsgálatokat végzetek, amelyek váratlan eredményeket tártak fel. Előbbi azt mutatta, hogy Takabuti genetikailag sokkal inkább az európaiakhoz hasonlít, mint a mai egyiptomiakhoz.

A komputertomográfia felfedte, hogy a hercegnő bizonyosan erőszakos halált halt – mutatott rá Dr. Robert Loynes, nyugdíjas ortopéd sebész, a Manchester Egyetem Orvosbiológiai Egyiptom Központjának professzora. „A sebnyomok azt mutatják, hogy Takabutit a hátán, a bal vállánál szúrták meg, mert súlyos seb tátongott a mellkasának bal felső oldalán, a hátsó részen. Ez szinte biztosan a gyors halálát okozta.”

Emellett Takabuti kettő, ritka sajátossággal is rendelkezett: a 32 helyett 33 foga és egy plusz csigolyája is volt. Rosalie David, a Manchesteri Egyetem egyiptológusa szerint most közzétett tanulmányuk segíthet jobban megérteni a korszak történeti összefüggéseit is.