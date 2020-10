Túl alacsony volt a híd a vonat felett, 620 millió forintnyi Fordot tettek tönkre (videó)

Az Egyesült Államokban nem ritka, hogy a vadi új, a gyártósorról frissen legördülő autókat vonattal szállítják a megfelelő kereskedésekhez. Ezzel rengeteg pénzt lehet spórolni a szállításon. Már persze, ha nem történik baleset.

Most viszont történt baj, nem is kicsi. A vadi új Fordokat és Lincolnokat szállító vonat ugyanis egy olyan híd alá hajtott be Memphisben, ahol nem fért el – írja az Autómotor.

A híd konzervnyitóként tépte fel a vonat tetejét. Ez volt a kisebb baj. A nagyobb gond az volt, hogy az összenyomott tető kárt tett a 0 km-es autókban is. Hogy pontosan mekkora a veszteség, azt egyelőre csak megbecsülni lehet, de a hírek szerint legalább 2 millió dollárra, azaz átszámítva körülbelül 622 millió forintra rúg.

