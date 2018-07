Vigyázzon, lehet, hogy önt is megfigyeli a tévéje!

Amióta léteznek olyan televíziók, amelyek képesek az internetre csatlakozni és alkalmazásokat futtatni, azóta használják őket arra, hogy információkat szerezzenek az emberek tartalomfogyasztási szokásairól.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Előfordul, hogy mindez kevéssé szofisztikált módon történik, azaz a rossz szándékú hekkerek egyszerűen megtörik a készülékek operációs rendszerét, kihasználva a biztonsági réseket, és így gyűjtenek adatot. Még arra is volt példa korábban, hogy a termékbe épített kamerát és mikrofont is aktiválták, és egyszerűen lehallgatták vagy szó szerint megfigyelték a készülékek előtt tartózkodókat – írja az Origo.

A cikk szerint azonban vannak ennél kifinomultabb módszerek is, és a New York Times a közelmúltban pont ilyesmire hívta fel a figyelmet. Mint írják, észrevették, hogy jó pár gyártó okos televízióján fut egy olyan szoftver a háttérben, amely megállás nélkül monitorozza, hogy mit is néznek a készüléken.

A Samba TV nevű program például be tudja azonosítani a műsor címét, típusát, továbbá azt is, hogy egy sorozat hányadik epizódjáról van szó.

Ráadásul megállás nélkül vizsgálja, honnan érkezik a tartalom, azaz a nézők milyen forrást részesítenek előnyben. Tehát, hogy valaki a digitális műsorszórást választotta, esetleg médiaboxon keresztül tévézik, vagy netes appok segítségével néz filmeket, sportközvetítéseket. Ráadásul az adatokhoz külön-külön felhasználót is rendel a rendszer,

tehát egyénre vagy legalábbis háztartásra lebontva tudhatják azt, hogy ki, mikor, mit nézett.

Az így szerzett információkra persze nem a tv gyártóknak van szüksége, ők nem nagyon tudnának mit kezdeni ezzel. A cikk kifejti: a Samba TV fejlesztői az adatokat értékesítik a különféle marketingügynökségeknek, illetve maguknak a tartalomszolgáltatóknak. Joggal merülhet fel a kérdés mindenkiben, hogy miért is olyan nagy baj ez. Hiszen ha tudják, hogy mire van szüksége az embereknek, mik a népszerű programok, akkor annak megfelelően alakítják a műsorstruktúrát vagy a kínálatot. És még arra is van esély, hogy olyan reklámok bukkannak fel a tévében, amelyek valóban relevánsak, tehát tulajdonképpen ez az egész megfigyelősdi hasznos is lehetne. De amíg nem kérdezik meg az emberek véleményét, hogy mindehhez hozzájárulnak-e, vagy elégtelenül informálják őket a szoftverek működéséről, addig nincs miről beszélni.

Ugyancsak hatalmas probléma, hogy

nem lehet tudni, hogy az adott adatok pontosan kinél kötnek ki, és ők mihez kezdenek vele.

Lehet, hogy valaki ebben a pillanatban is építget ez óriási adatbázisát, amelyet aztán később majd elad egy harmadik félnek. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy mi van akkor, ha valaki mondjuk felnőtt filmeket néz, annak is valamilyen extrémebb válfaját.

Így ugyanis bárki könnyen zsarolhatóvá válik,

rengeteg példa van rá, hogy valaki már csak azért fizet, vagy durvább esetben lesz öngyilkos, mert a bűnözők meglebegtetik előtte, hogy tudják, miféle bizarr szexuális tartalmakat fogyaszt.

Mi lenne akkor, ha konkrét logokkal, percre pontosan vezetett nyilvántartásokkal, filmcímekkel állnának elő a zsarolók? Az is előfordulhat akár, hogy egy cégtulajdonos vagy akár vezető beosztású egyén egy cégnél így kívánja megtudni, melyik beosztottja mit csinál a munkaidő alatt, vagy akár a szabadsága idején. Erre még az esélyt sem szabad megadni, és ezért helytelen, hogy a Samba TV, és a hozzá hasonló szoftverek viszonylag szabályozatlanul vizsgálódhatnak a televíziókon.

A New York Times értesülései szerint több meghatározó piaci résztvevő, többek között a Sharp, Sony, Philips vagy TCL egyes televízióin futhat a Samba TV szoftver. A dán Flatpanels HD nevű oldal pedig a Samba TV cégtől származó információk alapján azt is állítja, hogy a Seiki, Sanyo, Element, Westinghouse, AOC, Arcelik, Beko, Grundig és Toshiba televíziók, okostévé boxok, asztali médialejátszók is érintettek lehetnek. Ráadásul szerintük

ez a probléma nem csupán az amerikai felhasználókra koncentrálódik, hiszen ezeket a modelleket Európában is forgalomba hozták.

Mit lehet tenni?

Ha valakit zavar, hogy esetleg megfigyelhetik, az a

legegyszerűbben úgy szüntetheti meg a problémát, hogy a televízióját leválasztja az internetről, magyarán: megszünteti a hálózati kapcsolatot.

Ezzel csak az a gond, hogy egyúttal számos hasznos funkciótól is megfosztja magát. Ezen kívül lehetőség van a Samba TV kikapcsolására is, törlésére, de ehhez meg kell keresni a menürendszerben ezt a szoftvert, ami egy kissé problémás, és hosszadalmas lehet, pláne, ha valaki idegenül mozog a technológiai eszközök világában.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: AFP / FRÉDÉRIC CIROU / ALTOPRESS / PHOTOALTO