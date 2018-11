Világrekordot döntött egy svájci karóra

Az aukciót bonyolító Sotheby’s közlése szerint a svájci óragyártó műhelyből 1952-ben kikerült öröknaptáras karórát 1956-ban vásárolták a londoni Asprey luxusüzletben, amely története során ezt az egyetlen darabot kínálta eladásra ebből a modellből.

A keddi aukció, amelynek sztárja kétségtelenül a The Asprey néven emlegetett darab volt, csaknem 250 kar- és zsebórát vonultatott fel, köztük Cartier-, Rolex- és Vacheron Constantin-kreációkat.

A Patek Philippe-karóra korábbi tulajdonosa egy 2006-os aukción tett szert az óraritkaságra az akkor rekordot jelentő 2,2 millió svájci frankért. A mostani árverést megelőzően 2-4 millió svájci frank közé becsülték a leütési árát.

Amazing. The only known Asprey-signed Patek Philippe Ref. 2499 sold For $3.88 million At @Sothebys. New World Record. Beats the Eric Clapton platinum 2499 @ $3.65m. #patek #WorldRecord pic.twitter.com/aaio49ISv2

— Perpetuelle (@perpetuelle) November 14, 2018