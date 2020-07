Visszakapta szójababültetvénybe esett műlábát egy ejtőernyős

A kétszeresen is amputált lábú vermonti Chris Marckres elveszítette egyik műlábát ejtőernyőzés közben. Óriási szerencséje volt, egy farmer megtalálta a protézist és épségben visszaszolgáltatta azt tulajdonosának.

Az eset szombaton történt, amiről Marckres azt mondta, hogy adrenalinja olyan magas volt és olyan izgatott volt, hogy észre sem vette, hogy elveszítette egyik műlábát. A férfi így is biztonságosan ért földet – írja az AP.

Műlába elvesztése után a közösségi médiában osztotta meg a történetet, amit olvasott Joe Marszalkowski farmer is, mielőtt megtalálta volna a protézist egy szójababültetvényen vasárnap. Néhány karcoláson kívül a műláb nem rongálódott meg.

Lending a hand: A Vermont skydiver who lost his prosthetic leg during a jump has it back, thanks to a farmer who kept an eye out for it and spotted it in a soybean field. https://t.co/nWQVM73LG7 #odd

— AP Oddities (@AP_Oddities) July 28, 2020