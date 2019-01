Visszatér a tévébe Süsü, a sárkány

Gyerekkorunk legnagyobb hőse tér vissza idén a tévéképernyőre.

Több generáció kedvence most három részen keresztül fogja újra szórakoztatni az ország ifjabb és idősebb tagjait. A hírt a Borssal osztotta meg először a Nemzet Művésze, Csukás István, aki otthonában fogadta a lap újságíróit.

Sokáig gondolkodtunk, de végül megszületett az ötlet, hogy Süsüt a mai kor gyermekei is megismerjék, miközben a korábbi generációknak is örömet szerzünk. Annyit elárulhatok, hogy az epizódok vázlata kész, a költségvetés összeállt, talán év végére kész is lehetnek az epizódok. Ugyanúgy bábtechnikával dolgozunk. Az első részben Süsü ellátogat az emberek földjére, a másodikban összeházasodik és megszületik a gyermeke, Süsüke, aki a harmadik epizódban a sárkányok és emberek földje után az űr­be is ellátogat