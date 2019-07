16 balatoni strand érdemelte ki a kék hullám zászlót

A kedvenc Csopak Községi Strandja lett. Soha nem volt még ennyi kiváló minősítésű hely a Balatonon.

Balassa Balázs, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke Balatonalmádiban, a strandminősítés díjátadó ünnepségén elmondta, idén 35 balatoni strand nevezett a minősítő versenyre, amelyből 16 nyerte el a maximális, ötcsillagos minősítést, 14 fürdőhely négycsillagos lett, 5 pedig háromcsillagos zászlót kapott.

Balassa Balázs szerint

az elmúlt években és idén rendkívüli mértékben fejlődtek a balatoni strandok az elnyert támogatásoknak is köszönhetően.

A BSZ elnöke arról is beszámolt, hogy a szabadstrandok fejlesztésére jutó pályázati forrásoknak nagy szerepe van abban, hogy egyre kisebb a minőségi különbség a fizetős és ingyenes strandok szolgáltatásaiban.

„Több szabadstrandon még most is folynak a munkálatok, de nem a strandüzemeltetők és nem a pályázat-kiírók hibájából csúsznak a beruházások, hanem kevés a kivitelező” – mondta. Megemlítette azt is, hogy értékelési szempont volt a mozgáskorlátozottak fürdési lehetőségének megteremtése, de mivel mindenhol más vízbeemelő szerkezetet favorizáltak az üzemeltetők, az érdekképviseletekre hagyják azok megfelelőségének bírálatát.

Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség – a zsűri munkájában résztvevő – alelnöke beszédében külön üdvözölte azokat az önkormányzatokat, melyek saját forrásból is fejlesztették fürdőhelyeiket.

Németh Zsolt, a Kerékpáros Magyarország Szövetség alelnöke azt emelte ki, hogy

egyre kerékpár-barátabb a Balaton-régió, de még sok a tennivaló.

„Az elmúlt években évi 10-15 százalékkal nőtt a térségben a kerékpárosok száma, ami egyelőre csak a kompforgalom adataiból mérhető” – mondta hangsúlyozva, hogy a kerékpáros-turizmusra úgy kell tekinteni, mint egy üzletre, amely megteremtheti a nyolc hónapos balatoni szezont.

A Balatoni Szövetség 15 évvel ezelőtt kezdte el a strandminősítést. A minősítés során

a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, és a gyerekbarát szempontokat, például pelenkázó, családi öltöző. Vizsgálták a vendéglátóhelyek kínálatát és egyéb szolgáltatásokat (WIFI, értékmegőrző) is.

Idén négy különdíjat osztottak ki. A Balaton családbarát strandja idén a gyenesdiási Diási Játék Strand lett, a legsportosabb strand az Ábrahámhegy Községi Strand, a leginkább kerékpáros-barát strand a vonyarcvashegyi Lido Strand, a legjobb szabad strand pedig a balatonboglári Platán Strand.