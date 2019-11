A hét vezérrel indult a torta-vb-n a veszprémi cukrászlány

Reichert Míra anyukaként kezdett süteményekkel foglalkozni.

A kislánya első születésnapjáig piskótát is alig sütött, de Reichert Míra akkor úgy döntött, valami különleges tortá­val szeretné megörökíteni a nagy napot. Nem is sejtette, hogy alig pár év múlva világbajnokságon indul majd a tortájával – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

Reichert Míra eredetileg szobrásznak készült, végül a zirci III. Béla művészeti szakgimnáziumban díszítőfestőként végzett. Eszébe sem jutott, hogy bármi köze lehet majd a cukrászathoz. A fordulat akkor következett be, amikor a kislánya első születésnapjára egy különlegesebb tortát szeretett volna készíteni. Egy katicabogárral lepte meg, de annyira beleásta magát a tortakészítésbe, hogy azon kapta magát, egyfolytában tortákat süt. Élete első versenyén pedig azonnal harmadik lett. Cukrászképzésre is jelentkezett, közben pedig a veszprémi Koko cukrászdába is felvették, mert arra is rájött, szívesen foglalkozna ezzel a munkával nap mint nap. Az, hogy ezt a szerencse és a jó sors alakította így, többszörösen kiderült. Míra a kezdetektől nagyon eredményes tortakészítésben, formatortákban pedig egymás után nyeri a rangosabbnál rangosabb versenyeket. Két éve a Sirha Budapest Desszert Versenyéről az abszolút győztes kupát is elhozta egy Szent Istvánt ábrázoló dísztortával. Tavaly egy hortobágyi lovasokról készült kompozícióval nyerte meg a milánói Cake Designers-világbajnokság hazai selejtezőjét.

„Ez volt az első igazi nagy nemzetközi verseny, ahol megjelenhettem, ezért aztán nem vagyok csalódott, hogy nem nyertem érmet. A látogatók közül az én tortámra szavaztak a legtöbben, és nálunk megállás nélkül fényképezkedtek az emberek. Szerettem volna megmutatni, hogy az emberábrázolás és az összetettebb formák is jól mennek, és valami történelmi eseményt szerettem volna megjeleníteni, ezért választottam a hét vezér és a turul témát. A másik feladatban pedig egy szép keresztmetszetű és finom tortát készítettem, amiben a zserbót gondoltam újra ropogós csokival, grillázsos lappal, diókrémmel, Eszterházy-lapokkal és sárgabarackos betéttel. Látom már, hogy min kell ahhoz változtatni, hogy legközelebb eredményesebb legyek. Szeretik, ha egy alkotáson belül minél több technikát megmutat valaki, ha holnap elmennék, már másként csinálnám, mint most, de ez mindig ilyen, sok újat látok, tanulok és fejlődöm, ezért is szeretem ezeket a megmérettetéseket.”

Készít ugyan egyszerű krémeseket, mignonokat is, de mind a versenyeken, mind a hétköznapokban is inkább süteményszobrokkal foglalkozik. Formatortákat készít a veszprémi Koko cukrászda vendégeinek. Mostanában unikornis nélkül nem telhet el hét, ahogy kedvenc állatok, vagy horgászoknak halak is sűrűn kerülnek a tortatartókra, ezekben a kategóriákban nem is lehet meglepni.

„Leggyakrabban Yodát készítem el a Csillagok háborújából, már kép nélkül, fejből, éjszaka álmomból felkeltve is rekordidő alatt készül el. Vannak azért ennél nagyobb meglepetések is. Volt olyan, hogy egy pap fényképét hozták el, és azt kellett kivitelezni egy szülinapra, de levágott kézfejet is csináltam már úgy, hogy megmondták, milyen sérülések legyenek rajta. Törekszem rá, hogy minél egyedibb tortákat csinálhassak, és ebben az igazi kiteljesedést a versenyek jelentik, alig várom már a következőt.”

A Cake Designers World Championship Minden évben Milánóban rendezik­ meg az egyik legrangosabb dísz­torta­versenyt, ahol a világ legmenőbb torta­díszítői és cukrászai zsűriznek. Ezúttal tizenhét ország egy-egy kiváló cukrásza vetélkedett a világbajnokságon, akik korábban hazájukban megnyerték a válogatóversenyt. Minden évben egy adott témához kell elkészíteni egy alkotást. Idén a „művészet és a történelmi hagyományok hazádban” volt a téma. Ezenkívül egy olyan dísztortát is el kellett készíteni helyben, amiben a zsűri a látvány mellett az ízeket is értékelte.

Borítókép: Reichert Míra