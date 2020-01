A síeléshez a szomszédainknál is találhat hófödte csúcsokat

Nem kell túl messzire utaznia ahhoz, hogy gyönyörű havas tájakon élvezhesse a siklást, hiszen a szomszédoknál sok nagyszerű helyet talál a síszezonban.

Szlovákia: Deménvölgy (Jasná)

A Felvidék legnagyobb összefüggő pályarendszerével rendelkező síközpont szlovák nevét a ragyogó napsütésről kapta. Az év közel felében hó fedi a tájat, ami többek között a négyszáz hóágyúnak is köszönhető – írja a Fanny magazin összeállítása nyomán a Vasárnap Reggel.

A mintegy 45 kilométer hosszú pályán 22 sílift segíti a sportolni vágyók közlekedését, ráadásul 2600 méter hosszan éjszakai síelésre is van lehetőség. Ha két siklás között megpihenne, akkor jó idő esetén a Magas-Tátra hófödte csúcsaiban gyönyörködhet.



Románia: Sinaia

A Brassótól mintegy 45 kilométerre délre, a Kárpátok külső karéján fekvő síparadicsom pályái 2000 méter magasan húzódnak, így ez keleti szomszédunk egyik legjobb és legmagasabban fekvő síterepe. A több mint 10 kilométer hosszú pályarendszer a hegy két oldalán helyezkedik el: a keletin a komolyabb tudású síelőket várják, míg a nyugatin vannak az enyhébb lejtésű pályák. Emellett a szánkózók, a snowboardosok és a sífutók is találnak alkalmas terepet egészen márciusig.

Szlovénia: Kranjska Gora

A Júlia-Alpok festői vidéke az egyik legkedveltebb szlovén síterep. Az olasz–osztrák–szlovén hármas határ közelében található, hangulatos falucska a családok, a kezdő síelők és a snowboardosok paradicsoma, hiszen gyermekbarát szolgáltatásokkal és lankás pályákkal is várják a látogatókat. A bátrabbak kipróbálhatják a jégfalmászást, a motoros hószánt, illetve részt vehetnek hótalpas hegyi túrákon is. Ezeken kívül több mint 40 kilométernyi sífutóösvény is várja a sportág szerelmeseit.

Ausztria: Lachtal

A Bécstől kétórányira fekvő Schönberg-Lachtal egy 1600 méter magasan fekvő falucska, ahonnan a Kelet-Alpok leghóbiztosabb terepeire indulnak a sífelvonók. A 25 kilométeres pályarendszerből 16 kilométernyi piros jelzésű, ám emellett még egy 10 kilométernyi túraútvonalon is élvezhetők a napos fekvésű lejtők. Ha kezdő síelő vagy gyerekekkel érkezik, a lehető legtöbb szolgáltatás segíti abban, hogy örökre beleszeressen a téli sportokba.

Lengyelország: Zakopane

A Lengyel-Tátra páratlan fekvésű fővárosa nemcsak lélegzetelállító csúcsairól, völgyeiről híres, hanem erkélyes, zsindelyes, szép fafaragású, jellegzetes zakopanei stílusú házairól is. Nem véletlenül nevezik a lengyel síelés bölcsőjének, hiszen itt a téli sportnak több mint százéves hagyománya van. A pályák rendkívül különbözők, a tanulásra alkalmas tisztásoktól az igen nehéz lesiklópályákig minden kategória megtalálható. A területek nem alkotnak összefüggő rendszert, az egyes sípályákat autóval vagy kisbusszal közelítheti meg. A csapadék 40 százaléka hó, amely általában már novemberben esni kezd.

Hazai terepen Mátraszentistván. Budapesttől 100, Galyatetőtől 6 kilométerre, a Felső-Mátrában fekvő síparknak 4,3 kilométer hosszú pályája van. Kék lejtője éppúgy van, mint fekete terepe. Ha gyerekekkel érkezik, akkor feltétlenül vegyék igénybe a síóvodát. Eplény. A Bakonyban megbújó Intersport Síarénában 7,9 kilométer hosszú pályarendszer várja, ahol 16 különböző útvonalon élvezheti a siklást. Kezdők és profik egyaránt megtalálhatják a számításukat, arról nem is beszélve, hogy a hely igazi felvonó-nagyhatalom, így a lehető legkevesebbet kell sorban állnia. Nagy-Hideg-hegy. A Börzsöny harmadik legmagasabb hegyén 4,2 kilométer hosszan csúszhat. Megfelelő hómennyiség esetén változatos pályák várják, utána a kellemes fáradtságot kipihenheti a csúcson található turistaházban.

Borítóképünk illusztráció