Ahonnan nem lehet leesni

Aki tériszonyos, már a Kjeragbolten látványától is izzadni kezd a tenyere. Pedig a hely egyáltalán nem olyan veszélyes, mint amilyennek látszik, cserébe igencsak látványos – írja a Csupasport.

Első látásra szerelem. A legtöbben így éreznek a Kjeragbolten szikla iránt, amely a Norvégiában fekvő Kjerag-hegységben található Forsand községénél. Az „ide el kell menni” érzés az első kép megtekintése után hatalmába keríti az embert, a Kjeragbolten ugyanis egy két sziklafal közé beszorult 5 köbméteres, aránylag gömbölyű kő, amelyre turisták tömege merészkedik ki naponta, hogy elkészítse élete fényképét.

Hogy a sziklán pózolás mennyire veszélyes? Kevésbé, mint amilyennek tűnik. Kezdve azzal, hogy a Kjeragboltenhez vezető út nagyobb gyerekekkel is bejárható, mivel a táv a parkolótól hozzávetőlegesen öt kilométer, s az 500 méteres szintemelkedés miatt mintegy 2-3 óra alatt kényelmes tempóban teljesíthető. Persze számoljunk ugyanennyit a visszaútra is, és a szikla mérete is bizalomra adhat okot.

Felülete nagyobb, mint elsőre az ember gondolná. Kényelmesen fel lehet rá állni, le lehet rá ülni, és mivel tudósok szerint a szikla i.e. 50 000-ben került mostani helyére, nem kell tartani attól, hogy leszakad.

A Kjeragbolten a tengerszint felett 1110 méteren található, a szikláról látható hasadék 984 méteres, közvetlenül alatta azonban ennél jóval kisebb a mélység. Ezt bizonyítja, hogy egyetlen halálos baleset sem ismert a környéken, akik le is pottyantak valamilyen véletlen miatt, életveszélyes sérülések nélkül, csonttöréssel megúszták. Egy túrázó a quora.com oldalon így számol be élményeiről.

„Sokat hallottunk a Kjeragboltenről, ezért amikor Norvégiában jártunk, a párommal mindenképp fel akartuk keresni. Miután leparkoltunk a környéken, beszélgetésbe elegyedtünk a biztonsági őrrel, aki azt mondta: felesleges aggódniuk, a Kjeragbolten nem hagyja, hogy bármi bajuk essen. Ha valamelyikőjük leesne, csak csörgessen meg, és intézem a segítséget. De csak délután hatig, utána már nem vagyok szolgálatban.”