Az állandó zaj testünket és lelkünket is megviseli

Megfigyelte már, hogy mennyi hang, morajlás van körülöttünk? Ez a zajhatás nemcsak a fülünket bánthatja, hanem egész életvitelünkre, egészségünkre is kihat.

Rosszul járhatnak azok, akik forgalmas út, autópálya vagy vasútállomás mellett laknak, ugyanis a folyamatos zaj nagyon megterheli a szervezetünket – figyelmeztet cikkében a borsonline.hu.

Folyamatosan nyüzsgünk

A városokban élők – bár általában észre sem veszik – szinte folyamatosan hangos helyeken tartózkodnak, hiszen utazás közben, de akár még a szobában is halljuk a kinti nyüzsgést. Az agy általában ezeket figyelmen kívül hagyja, azonban folyamatosan dolgozik, így a kelleténél gyorsabban és jobban elfárad.

Kutatások szerint nemcsak lelkileg, hanem testileg is nagyon megviseli az embereket, ha folyamatos zaj mellett élik az életüket.

A következmények annyira komolyak, hogy az Egészségügyi Világszervezet már egy kézikönyvet is kiadott az Európai Unió döntéshozóinak, hogy amennyire csak lehet, csökkentsék a zajterhelés mértékét.

Meglepő, de az úgynevezett szabadidős zajok is a zavaró hangok közé tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az éjszakai szórakozás, a sportesemények és koncertek látogatása is rossz hatással lehet a testünkre és a lelkünkre.

Tipp

Csináljunk magunknak csendespihenőt. Ilyenkor kapcsoljunk ki minden háztartási eszközt – ha lehet, a telefont is némítsuk le –, csukjuk be az ablakokat, hogy a lehető legkevesebb zaj szűrődjön be, és pihenjünk vagy olvassunk csendben.

Diabéteszhez is vezethet

Stephen Stansfeld professzor szerint rengeteg betegség megjelenhet csak azért, mert folyamatos zajban töltjük az életünket. Kutatásokkal is bizonyították, hogy szívkoszorúér-betegségeket, magas vérnyomást, alvászavarokat és kedélyállapot-romlást is kiválthat. Sajnos a gyerekeket sem kíméli a probléma: náluk tanulási nehézségekhez és hallásproblémákhoz is vezethet.

A professzor állítja, itt nem állnak meg a testi tünetek. A csönd hiánya metabolikus szindrómát, vagyis anyagcserezavart is eredményezhet, ami miatt többet eszünk a kelleténél, és ez gyors elhízást eredményez. Nem véletlenül mondják azt a szakértők, a zajok cukorbetegséget okoznak, mivel a túlsúly a diabétesszel szinte kéz a kézben jár.

Lelkileg is megvisel

Nagyon sokan ismerik azt az érzést, hogy egyszerűen pszichésen elfáradtak. Pontosan ezt váltja ki a folyamatos zaj is, mivel az elménk nem tud pihenni.

– Az embert nagyon megterheli, ha valami nem a megszokott módon megy. Ehhez a terheléshez nehezen tudunk alkalmazkodni, így az emberi psziché egy idő után kimerül. Később emiatt elkezdhetünk szorongani, ami után aztán jönnek a különböző tünetek. Ez lehet folyamatos izgatottság, feszültség, düh, türelmetlenség vagy frusztráció, de a hosszú távú következmények között a depresszió is szerepel – magyarázza Makai Gábor pszichológus, majd hozzáteszi, fontos megtartani az egyensúlyt annak megakadályozásához, hogy a zajterhelés problémákat okozzon a szervezetünkben.

– Egy hétvégi kirándulás a csendes erdőben, vagy esténként egy nyugodt, csendes olvasgatás nagyon sokat segíthet abban, hogy helyrebillentsük a felbomlott egyensúlyt. Az elménknek szüksége van a csendre, így azt meg is kell adni neki

– figyelmeztet a szakértő.