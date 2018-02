Egész hétvégén disznólkodnak (videó)

Több mint 10 éves múltra tekint vissza a Mangalica Fesztivál, amely összességében a harmincharmadik rendezvényét tartja meg Budapesten, a Szabadság téren február 9-től 11-ig.

A három napon át tartó rendezvényen a látogatók nem csak a hagyományos étkekkel találkozhatnak. A szalonna, töpörtyű, kolbász és sok más finomságon kívül más kézműves termékekre is rábukkanhat bárki: sajt, méz, chiliszósz, de még szarvasgombás olaj is akad.

A Mangalica Fesztivál nem is lenne az igazi a szőrös sertések nélkül, és szerencsére nincs is hiány belőlük. A látogatók közelről is szemügyre vehetik ezeket a különleges állatokat.

A legnagyobb eltérés a hagyományoktól az úgynevezett street food megjelenése. Ezek kézműves gyorsétkezdék, amelyek általában máshol nem kapható ételeket készítenek.

Maga a Mangalica Fesztivál láthatóan minden csoport igényét igyekszik kielégíteni . Azok számára, akik a hagyományos, házias ízekre vágynak, ugyanúgy megtalálják a számukra ideális árust, mint aki a kipróbálna valami újhullámos ételt.

Videónk legyen a bizonyíték, hogy érdemes lehet elmenni.

Borítókép: MW / Tóth-Blum Dániel