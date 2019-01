Egyre több a cukorbeteg gyerek

HIRDETÉS

No article have been found.

No article have been found.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Sydneyi tenisztorna / 11 perce Fucsovics búcsúzott a nyolcaddöntőben A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton két szettben kikapott szerdán a hazai közönség előtt szereplő John Millmantől a sydneyi keménypályás tenisztorna nyolcaddöntőjében.

Gyász Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ANTOS SÁNDOR 2019. január 5-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 14-én 11.00 órakor lesz a törökszentmiklósi római katolikus temető ravatalozójában. A gyászoló család PRG Temetkezés Fájó szívvel tudatjuk, hogy PAPP FERENC a Szolnok Megyei Földhivatal volt dolgozója 78 éves korában 2018. december 31-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 11-én 10.00 órakor lesz a Kegyelet Sírkő Kft. (Szolnok, Kőrösi út 1-3.) búcsúztató termében. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁNTUS ENDRE 79 éves korában 2019. január 3-án elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 16-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk ECSEKI ISTVÁNNÉ (született: Göblyös Mária) temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. VÉGSŐ ZOLTÁN MIKLÓS életének 85. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 17-én 10.00 órakor lesz Szolnokon, a Kegyelet Sírkő Kft. búcsúztató termében (Kőrösi út 1-3.) Fájó szívvel búcsúzik szerető családja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSIZMÁR LAJOSNÉ (született: Orbán Anna) 69 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 11-én 14.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család Pietas EMLÉKEZÜNK Elvesztésébe soha belen nem nyugodva. Kérem az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettem angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekem ezt nem pótolja senki sem. Lelkem sebeit nem gyógyítja semmi. MAJOR JÓZSEF ATTILA (1965. január 7. - 1999. szeptember 15.) okleves villamosnérnökre, születésének 54. évfordulóján és halálának 7052. napján. Szerető Édesanyád és rokonaid Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ERDEI LAJOSNÉ (született: Lénárt Eszter) 85 éves korában örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. január 10-én 13.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában, majd ezt követően a szolnoki református temetőben helyezzük örök nyugalomra. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család PRG Temetkezés ,,Megpihent a kéz, mély értünk dolgozott, megpihent a szív, mely értünk dobogott. Könnyes az út, mely hozzád vezet, örökké őrizzük emlékedet." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOVÁCS SÁNDOR nyugalmazott gyakorlati oktatás-vezető életének 74. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 9-én 11.00 órakor lesz Fegyverneken a csonkatornyi temetőben. A gyászoló család Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk B. NAGY ISTVÁNNÉ temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, gyászunkban osztoztak. A gyászoló család Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZENTESI JÁNOSNÉ (született: Papp Róza) 89 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 9-én 11.30 órakor lesz a Kegyelet Sírkő Kft. búcsúztató termében (Szolnok, Kőrösi út 1-3). Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család PRG Temetkezés EMLÉKEZÉS GILSZKI MIHÁLY halálának 25. évfordulójára. Szerető felesége és családja Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PESZEKI LÁSZLÓ 68 éves korában, 2018. december 26-án elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 12-én 11.00 órakor lesz a besenyszögi fenti temetőben. A gyászoló család Elízium Kft. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk CSABAI DEZSŐ temetésén megjelentek, mély fájdalmunkban osztoztak. Szerető felesége, testvére és családja Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem TÓTH SÁNDOR (szül.: Besenyszög, 1933. március 31-én) járművezető szakoktató, 2018. december 21-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 10-én 11.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi úti temető nagyravatalozójában. Özv. Tóth Sándorné Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédnagymamánk IGNÁCZ IMRÉNÉ (született: Lévai Ilona) 2018. december 20-án, 90 éves korában örökre megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. január 10-én 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család EMLÉKEZÉS BARTA JÁNOS halálának 19. évfordulójára. ,,Még látjuk arcod, fognánk két kezed, még látjuk szemed, ahogy ránk nevet. De minden most már csalfa képzelet, csak az érzi, ki szívből, igazán szeret." Szerető feleséged és családja Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CSAJBÓK LAJOS 58 éves korában, 2018. december 22-én elhunyt. Búcsúztatása 2019. január 5-én 15.00 órakor lesz a besenyszögi lenti temetőben. A gyászoló család Elízium Kft. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. ELEKES ISTVÁNNÉ (született: Botlik Rozália) 2018. december 30-án életének 81. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunktól 2019. január 8-án 13.00 órakor veszünk búcsút a törökszentmiklósi református temetőben. Emléke szívünkben él. Gyászoló család EMLÉKEZÉS SZARVÁK ISTVÁN halálának 2. évfordulóján. Apa, szó nélkül távoztál! Egyre fokozódó fájdalmunkat ezzel erősítetted! Szerető feleséged, fiad