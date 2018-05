Egyre több sztár vállal kisbabát a húszas éveiben

Huszonéves színészek, zenészek, akik szerint előny, ha kicsi a korkülönbség szülő és gyermek között.

Szülővé válni a világ legcsodálatosabb érzése. A statisztikák szerint mégis egyre későbbi életkorban vállalják a nők az ezzel együtt járó felelősséget. Ez a tendencia most megdőlhet. Azt mondják, a jó példa ragadós, márpedig a sztárvilágban egyre többen vállalnak kisbabát a húszas éveikben – írja cikkében a Vasárnap reggel.

Csobot Adél 24 éves, és hamarosan két fiú anyukája lesz

Az énekesnő 21 éves múlt Nátán születésekor, és őszre várja a második kisfia érkezését. A párjával, Istenes Bencével előre megtervezték a család bővülését, hiszen nem akartak túl nagy korkülönbséget a testvérek között. Ez sikerült, és Adélnak egy másik vágya is teljesült: még bőven harmincéves kora előtt kétgyermekes édesanya lesz.

Tudom, hogy nem hétköznapi eset az enyém, hogy ilyen fiatalon lettem édesanya, ráadásul már úton van a második lurkó is, mégis világgá kürtölném, hogy ennél nem létezik nagyobb öröm! – mesélte Adél lelkesen a lapnak.

Kardos Eszter 26 évesen egy két hónapos kisfiú édesanyja

A Barátok közt egykori Vandája rengeteg előnyét tapasztalja annak, hogy fiatalon lett édesanya, és nem érzi úgy, hogy lemondásokkal járna ez az állapot. Idén február végén adott életet az első gyermekének, Eriknek, és már a várandósság alatt elárulta lapunknak, hogy a második baba vállalásától sem zárkózik el.

Gyorsan visszakaptam az alakomat, ráadásul nagyon jó lesz, amikor harmincéves koromban már Erik is négyéves nagyfiú lesz, mehetünk vele bármerre, és nem nagymamáznak majd le az oviban sem – nevetett a színésznő, miközben a korai családalapítás előnyeit sorolta.

Kulcsár Edina 27 évesen anyai örömök elé néz

Az egykori modell mindig arról álmodozott, hogy fiatalon alapít családot, ahogy az édesanyja is tette. A szerelmével, Csutival évek óta harmóniában élnek, és mivel hamarosan elkészül a közös házuk, minden adott volt a gyermekvállaláshoz. Nem csoda, hogy az öt hónapos kismama jelenleg úszik a boldogságban – de már tavaly is sokatmondó nyilatkozatokat tett.

Egyre többet beszélünk a családalapításról Csutival, de emiatt nincs feszültség közöttünk. Valami azt súgja, jövőre lesz változás. Egy biztos, érettnek érzem magam – nyilatkozta korábban a Blikknek Edina. Úgy tűnik, bátran hallgathat a megérzéseire.

Vasvári Vivien 26 évesen a napokban adott életet a második gyermekének

A Feleségek luxuskivitelben sztárja tinikora óta az anyagára készül, és mindössze 23 éves múlt, amikor megszületett a kislánya, Ariana. A napokban pedig világra jött a kisfia is, akit Fecsókának becéznek.

Egy fiatal anyuka rengeteg energiával rendelkezik, aktívan tud részt venni a gyermeke életében, ráadásul ekkor még könnyebben regenerálódik a szervezet is – magyarázta Vivi, milyen előnyökkel jár a számára, hogy nem tolta ki túlságosan a gyermekvállalást.

Nyári Dia 24 évesen hat hónapos kismama

A Barátok közt egykori színésznője az anyukája példája nyomán döntött úgy, hogy nem szeretné sokáig halogatni a szülést. Konkrét elképzelései vannak arról, hogyan szeretné majd nevelni a gyermekét, és abban is biztos, hogy a párjával nem állnak meg egynél.

Örülök, hogy az édesanyám is huszonévesen döntött a várandósság mellett, hiszen így olyan kapcsolat alakult ki köztünk, ami nagyon ritka. Ha lenne plusz tíz év köztünk, akkor lehet, hogy másképp menne a kommunikáció – mesélte korábban a színésznő.

Szerelemgyerekek



Szinetár Dóra 18 éves sem volt, amikor összeházasodott a nála húsz évvel idősebb balett-táncossal, Lőcsei Jenővel. Két évvel később megszületett a kapcsolatuk gyümölcse, Lőcsei Marcell. A színésznő még ekkor is csak 20 éves múlt. Ezt követően nagyjából tízévenként érkeztek Marci féltestvérei: először Zorka, tavaly ősszel pedig Benjámin.

Macsó apukák



Oláh Gergő

Csupán 21 éves múlt, amikor megszületett a lánya, Karla. Azóta két fiúval is bővült a család, és nemrég jelentették be az újabb örömhírt, hogy úton van a negyedik gyermek is.

Vastag Tamás

A 26 éves énekesnek 2016-ban jött világra az első kisfia, Sándor Samu, aki idén januárban egy kistestvért is kapott.

Will Smith

A színész 24 éves volt, amikor az első gyermeke, Trey világra jött. Őt követték ismertebb tesói, Jaden és Willow, akiknek Jada Pinkett-Smith az édesanyjuk.