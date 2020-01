Eljött a legszebbek ideje! Kövesse a Tündérszépek döntőjét velünk (élő)

Véget ér a hónapok óta tartó várakozás, hiszen most kiderül, ki lesz Magyarország Tündérszépe és kik lesznek az udvarhölgyei.

Elérkezett a pillanat, amit hónapok óta mindenki vár: a Tündérszépek fináléja. A 22 szépség több mint hétszáz jelentkező közül jutott be a döntőbe, hogy itt képviselje megyéjét. A bájosabbnál bájosabb lányok az elmúlt két napot Gödöllőn töltötték, ahol felkészültek a verseny legfontosabb részére: hogy az ítészek és majd a tévé képernyőjén előtt is bemutatkozzanak.

Folyamatosan frissülő tudósításunkat a mindent eldöntő utolsó fordulóról lejjebb görgetve olvashatja.

Korinna szerint ki kell élvezni a verseny minden pillanatát

Kocsis Korinna, az Európa legszebbjének is megválasztott szépségkirálynő ismeri a zsűritagok közül a legjobban a lányokat, hiszen már a badacsonytomaji felkészítő táborban is hasznos tanácsokkal segítette őket. Még a finálé előtt azt kérdeztük tőle, hogy ítészként mire fog figyelni, mit tart a legfontosabbnak.

Mint mondta,

szerinte a pozitív kisugárzás, a mosoly számít nagyon sokat, hogy lássák a tévé képernyőjén keresztül is a Tündérszépeken: élvezik a versenyt, jól érzik magukat.

Hozzátette, hogy a három kör közül talán a shortos-pólós a legkönnyebb, hiszen az egy hétköznapi viselet. A fürdőruhában már lehetnek kicsit csajosabbak, viszont az estélyiben nagyon figyelniük kell a tartásukra, a mozgásukra is, hiszen az elegáns ruhában úgy is kell vonulni, mint egy királynő.

Korinna jókívánságként, tanácsként azt fogalmazta meg a lányoknak, hogy élvezzék a verseny minden pillanatát, és az azt követő időszakot.

Stílustippek a zsűritagoktól

Kocsis Korinna gyönyörű, fekete ruhában érkezett, de Pataki Ági, hazánk egyik első és legismertebb modellje is káprázatosan fest decens öltözékében. Orosz Barbara egyszerre bohém és ártatlan piros-fekete pöttyös ruhájában, Béres Alexandra pedig a visszafogott elegancia mellett tette le a voksát.

A zsűrinek nem lesz könnyű dolga

Szebbnél szebb lányok közül kell választaniuk az ítészeknek, ráadásul rögtön az első bemutatkozó, Béke Frida is könnyeket csalt a szemekbe, ugyanis arról mesélt, hogy az édesanyja a példaképe, mert mindent megtesz értük. A zsűri egyébként maga is megörökíti az eseményt, ugyanis mielőtt a lányok bevonultak volna, több szelfit is lőttek, mi pedig megörökítettük, ahogy ezt teszik:

A zsűri tagjai:

Béres Alexandra, fitness világbajnok, a Diéta és Fitnesz magazin szakértője

Pataki Ági producer

Kocsis Korinna, a 2016-os Miss Supranational, Európa szépe, modell

Orosz Barbara producer-műsorvezető

Schiffer Miklós stílustanácsadó, divatszakértő

Hovány Márton, a Hovány Csoport alapítója, tulajdonosa

Maier Zsolt, az Open Casting produkciós igazgatója

Harsányi Levente és az önkritika

„Nem könnyű kiválasztani egy szépségversenyen azt, aki nem nő és nem szép, de sikerült, ez lettem én” – viccelődött a humoráról is ismert népszerű műsorvezető, aki pontos mértékegységet is meghatározott a Tündérszépek fináléja kapcsán: két focicsapatnyi szépséget láthat a közönség.

A zsűri már a helyén…jöjjenek a szépségek!

Harsányi Levente műsorvezető köszönti a közönséget, no meg a szebbnél szebb lányokat, akik először rövidnadrágban és pólóban vonulnak fel, és mutatkoznak be a zsűrinek, a közönségnek és nem utolsó sorban a kameráknak.

Királynőként tündököl az első Tündérszép

A számos értékes nyeremény mellett a dicsőség is várja a szépségeket. Erről minden bizonnyal az előző Tündérszépek verseny győztese, a pécsi Fábián Evelin is mesélhetne. Ő is itt van egyébként a döntőn, meseszép hófehér ruhájában valóban olyan, mint egy királynő.

Íme, a koronák, amelyek már alig várják, hogy valamelyik szépség fejére kerüljenek:

A lányok mind-mind megyéjük szalagját és így nevét viselve mutatkoznak majd be a közönség és a zsűri előtt, először farmer rövidnadrágban és pólóban.