Elképesztő kihívásokkal birkóznak meg az édesanyák

Az anyaság jelentette mentális nyomás ébredéstől elalvásig érezhető. Hiába osztják meg a szülők a munkát, a folyamat észben tartása, a teendők listája és a fontossági sorrend az anyát terheli.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Család.hu górcső alá vette, milyen teendőkkel, kihívásokkal és érzelmi nyomással szembesül egy édesanya a mindennapokban. Mint írják, főképp azokról a tennivalókról van szó, amelyek csak akkor vetetik észre magukat, ha valaki nem csinálta meg őket, egyébként láthatatlanok.

Hiszen az anya az, aki minden családtag napi beosztását figyeli:

kilogisztikázza, ki kit, mikor és hová vigyen, ki mit és hol egyen egész nap. Emellett nyomon követi és menedzseli a sport- és egyéb szakköröket, és elintézi, hogy mindenki akkor és ott legyen, ahol és amikor lennie kell.

A cikk kiemeli azt is, hogy mindemellett az anya a nemszeretem dolgok elkészültére is ügyel. Gondoskodik róla, hogy mindenki elkészítse a háziját, befejezze időre a projektjét. Aláírja, kitölti az iskolai aláírni és kitölteni valókat. Emlékszik a születésnapokra, gondoskodik az ajándékokról. Persze közben a munkahelyén is helyt áll.

Noha nem minden családra igaz, általánosságban elmondható, hogy az anyára marad a kommunikáció is a tanárokkal és a többi szülővel, legyen az szülői értekezlet vagy fogadóóra. Leszervezi a gyermekek ott alvását más családoknál, vagy más gyermekekéit náluk – írják.

Az összefoglaló azt is kiemeli, hogy egy anyuka mindenki emocionális szükségleteiről gondoskodik: mindig elérhető, mindig kész szeretetet adni, és közben arra is figyel, hogy a férjét is értékeljék a gyermekek.

Ha ez nem lenne elég, emellett birkózik a pusztító bűntudattal, hiszen mindig még többet szeretne adni, több időt tölteni a családjával. Ha néha elveszti a türelmét, azonnal elszégyelli magát és attól retteg, hogy olyan szülővé válik, amit a legkevésbé szeretett a szüleiben. Minden egyes nap után kicsit összeomlik és arra gondol, mit kellett volna aznap másképp csinálnia. Állandóan attól fél, hogy elfelejt valamit.

Ez a mentális terhelés elkerülhetetlen és nagyon kimerítő – mutat rá a cikk. A partner ennek a terheit nem tudja levenni az anya válláról, így az a minimum, ha mosogat, takarít és a szellemi erőfeszítéseket nem igénylő házimunkákat elvégzi a gyermekek körül. Hiszen együtt kell valahogy boldogulniuk.

Borítókép: illusztráció. Forrás: Pexels.com