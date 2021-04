Berkesi Judit felismerte a Jóisten ajándékait

Berkesi Judit, az M4 sportriportere őszintén beszélt a hitéről, az alázatról, a családjáról és a munkájáról is. Meghatározó gyerekkori élménye a halálhoz kapcsolódik. Hálás az életért. Szavai komolyan átmozgatják lelkünk húrjait. De azért az NB1-ről és az olimpiáról is kérdeztük.

Vallásos vagy, és ez a hitrendszer nagyon biztos alapot ad az életednek. Hogyan, miben segített ez a szakmai pályád során?

Nemcsak a szakmai pályámra, hanem az egész életemre értendő ez a fajta iránymutatás, de épp a hitem miatt tudott, hogy mennyire esendő vagyok, és épp ezért nehezen is beszélek erről.

Az biztos, hogy a hétköznapokban is hálát érzek a Jóisten felé mindazért amim van, és ez a munkámra is igaz. Igyekszem hálás szívvel élni az életemet.

Azt gondolom, hogy azok a dolgok, amelyek körülöttem vannak, nem maguktól értetődőek, és ezt sokszor elfelejtjük, amikor jó időszakot élünk, pedig akkor is fontos lennek kimondani. Ahogyan azt is, hogy ez nem az én érdemem. A családom, a szeretetük, támogatásuk, a munkám, a gyermekem: ezek mind ajándékok.

Úgy érzékelem, hogy komoly alázat van benned a munkád, a család, a hited, s egyáltalán az élet iránt.

Az embernek magát alázatosnak tartani nagy álszentség, de egy dolog mindig eszembe jut erről a szóról. Van egy női mentorom, aki szerkesztőként dolgozott a sportriporteri pályán. Ő mondta, hogy a legfontosabb, hogy alázattal tegyem a dolgomat. Kérdés, hogy milyen az alázatos ember, milyen az alázatos munkavégzés.

Vélhetően sokan keverik az altruista kifejezéssel, pedig egészen mást jelent.

Pontosan. Az alázat alatt sokan meghunyászkodást értenek. Az alázat számomra azt jelenti, hogy az ember tiszteli a munkáját, tiszteli önmagát, a kollégáit és magát a feladatot. Lelkiismeretes munkavégzés, amelyben mindent megtesz azért, hogy jól végezze a munkáját. Ez inkább egyfajta attitűd, úgynevezett zsinórmérték, ami a családunkban mindig is jelen volt. Ez a nehezebb, de a tisztább és egyenesebb út az életben.

Sokat dolgoztál azért, hogy elismerjenek a szakmádban. Mit gondolsz, utat törtél a következő generációnak vagy minden női sportriporternek ilyen nehéz a helyzete?

Nem csak én törtem az utat.Nálam sokkal tapasztaltabb női kollégák is vannak, és ez inkább a női sportriporterek érdeme és azé a sokkal nyitottabb közegé, amelyben már egyre kevésbé téma, hogy nőként dolgozunk ebben a szakmában. Nem tartom úttörőnek magamat, de a női kollégáimtól inspirálódva én is bátrabban mertem ezen a terepen mozogni. De nem azért csináltam, mert nő vagyok, hanem egyszerűen, mert ez érdekel.

Most már a kislányodért is felelősséggel tartozol. Amikor már tudtad, hogy babát vársz, biztosan elgondolkodtál azon, hogy ez mekkora felelősség. Református lelkész édesapád adott valamilyen jótanácsot erre vonatkozóan?

A maga természetességében éltem meg a terhességemet, és élem meg a szülés utáni időszakot is. Erre is azt mondtam, hogy ajándék. Az, hogy ő ilyen gyorsan és könnyen érkezett közénk. Látván, hogy ez mennyire nem természetes, hogy milyen sokan szeretnének gyereket és nem sikerül.

A felelősség szempontjából sokat változtam a lányom kapcsán. Sokkal nagyobb tétje van annak, hogy mit hogyan teszek, hiszen én most már példát mutatok neki. Mert hiába vallok bármilyen nevelési elveket a lányom számára az lesz a hiteles, ahogyan én élek,

ezért önmagam felé is hitelesnek kell lennem. Sokkal nagyobb tétje van a kimondott szavaknak és cselekedeteknek. Ez alapján hoz majd döntéseket. Sokkal többet gondolkodom ezen, mint korábban. Ajándékot kaptam, de ezzel feladatot is kaptam.

Van ennek az elmélkedésnek szomorkásabb pillanata is?

Fájóan sokat gondolok mostanában az elmúlásra. Ez korábban nem volt ilyen fontos kérdés. Most itt van velem egy kicsi élet, s ő kísér majd el bennünket az utolsó utunkra, mert ez is eljön. A gyermekem érkezésével együtt az elmúlás gondolata is hangsúlyosabban foglalkoztat.

Lehet, hogy egyszer ezt az interjút is olvasni fogja.

A beszélgetésünk közben jutott eszembe, hogy valóban, mit fog majd gondolni a lányom, amikor azt hallja/olvassa, hogy anyu rólam beszélt. Hogy mit mondok róla, és hogy nehogy azt érezze, hogy olyat osztottam meg vele kapcsolatban, ami nem tartozik a nyilvánosságra. Ezért is kell felelősségteljesen viselkednem és beszélnem róla is.

Hogyan reagál arra, amikor téged lát a tévében?

Azt kértem az apukájától, hogy ne mutassa neki ezeket a felvételeket, mert ő még nem érti, hogy miért nem szólok vissza neki, és el is sírta magát emiatt. Majd ha nagyobb lesz.

Mivel töltekezel amikor úgy érzed, hogy szükséged van egy kis energiára?

Híján vagyok ennek a töltekezésnek, de a család nagy töltő erő, pláne most, hogy kevesebbet tudunk találkozni. Összesen

nyolc unokája van a szüleimnek, szóval amikor mindannyian együtt vagyunk, ott van energiarobbanás! Néha az is kell, hogy teljesen egyedül legyek és belemerüljek a gondolataimba, de a család is nagyon fontos. Szavakkal, gondolatokkal töltekezni a szeretteinkből.

Sajnos a járvány megjelenése óta erre sem sokszor volt lehetőség.

Talán mindenki azt gondolja, hogy szabadidődben is csak a sport van az életedben, de biztosan érdekelnek más dolgok is.

A filmeket nagyon szeretjük, sok műfajból válogatunk. Nézünk komoly elgondolkodtató filmeket is, de ha kikapcsolódásra van szükségünk, akkor lazább alkotásokat választunk. Én műfajtól függetlenül a magyar filmeket részesítem előnyben.

Mivel tartod formában magadat?

Elkezdtem mozogni. Vagy intenzíven sportolok, vagy sehogyan. Pláne, hogy nem vagyok olyan formában, mint korábban, vagy mint ahogyan az emlékeimben él, hogy milyen teljesítményre voltam képes. Az agyam szerint többet bírnék, de a testem mást mond. (nevet).

Elkezdtem újra futni, kijárok a Margitszigetre. Ez az a sport, ami a foci mellett nemcsak átmozgat, hanem a fejemet is megtisztítja attól a sok gondolattól, ami bennem van.

Ha már sport, s egy kicsit a futballról is beszélünk: Dibusz és Lovrencsics is nemrég azt mondta nekem, hogy egyértelműen fejlődik bajnokság és ez rájuk, mint csapatra is jó hatással van. Hogyan látod te most a magyar bajnokságot úgy, hogy ugye, te is futballoztál?

Komoly fejlődés van, tempó tekintetében például. Sokkal gyorsabb az NB1. Fizikai értelemben is látom a játékosokon a fejlődést, valamint egyre tudatosabbak a labdarúgók és professzionálisabbak a körülmények, hacsak a felkészülést vagy a játékosok teljesítményének mérését tekintjük. Nagyon jó, ha sok magyar tehetséget láthatunk a pályán kibontakozni, mert az külön öröm számunkra.

Ha te választhatnád meg és a világon bármit közvetíthetnél, mi lenne az?

Talán valamilyen női focimeccs lenne. Például egy női vb-döntő, a magyar válogatottal – az igazi csoda lenne. De bármilyen Eb-n vagy vb-n magyar női válogatott (döntős) meccsét közvetíteni, az óriási dolog lenne. Álom, de elérhető álom.

Thomas Bach a NOB elnöke (a napokban) kijelentette, hogy megrendezik a 2021-es olimpiát. Hogyan látod a riporteri/műsorvezetői/szakmai részvételedet az olimpián?

Már tervezzük is a munkát.

A sportriporter is nagyon sokat készül az ötkarikás játékokra. Nem hetekkel előtte derül ki, hogy ki milyen feladatot kap. Én eszerint itthon leszek és az M4 Sport stúdiójából, műsorvezetőként veszek majd részt a munkában.

Izgalmas lesz, mert ebben a helyzetben minden sportágba belekóstolhatok majd, ahogyan a pjongcsangi téli olimpán tettem. Összetett feladat lesz, hiszen párhuzamosan folyik majd 7-8 sportesemény. Nagy kihívás lesz és izgatottan várom.