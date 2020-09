Fellélegezhetnek az allergiások: visszavonulót fúj a parlagfű

A parlagfű pollenszórása az elkövetkező napokban várhatóan országosan a magas tartományból fokozatosan közepes szintre csökken – írta a tiszti főorvosi Facebook-oldal szerdán.

Elszórtan, leginkább az ország középső, illetve déli régiójában még előfordulhat magas pollenkoncentráció, illetve záporok környezetében az erős szél hatására felkavarodó pollenszemek okozhatnak fokozódó tüneteket.

Az ország többi részén azonban fokozatosan az alacsony-közepes tartományba tolódik a parlagfű pollenkoncentrációja – írták.

Néhány jó tanács az allergiásoknak:

➡️A parlagfű-allergiások ezen időszakban elsősorban a magas hegyekben tudnak zavartalanul üdülni.

➡️Ha autóban utaznak, ne nyissák ki az ablakot, jó, ha az autó pollenszűrésre is alkalmas levegőszűrővel felszerelt.

➡️A parlagfű-allergiások virágzási időben ne irtsanak parlagfüvet.

➡️Nem tanácsoljuk, hogy az allergiások leheveredjenek a fűre, hiszen földközelben még magasabb a pollenkoncentráció, mint amit a csapdák befognak.

➡️ Minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.

➡️ Szellőztetni éjfél és hajnali négy óra között tanácsos.

➡️Takarítsunk gyakrabban, hasznos a vizes lemosás, felmosás is.

➡️Gyakran mossanak hajat a pollenallergiások, hogy eltávolítsák a hajra tapadó pollenszemeket, mert azok éjszaka a párnára tapadva és belélegezve okozhatnak problémát. Hasonló okokból ajánljuk a gyakori ruhaváltást is.

➡️A kimosott ruhát ne szárítsák a szabadban! A cipőket is tanácsos gyakran letisztítani nedves ruhával, hogy a rátapadt pollenszemeket eltávolítsuk!