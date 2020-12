Gyereksegítő alapítvány és házasmisszó vezetői kapták a Kopp-Skrabski-díjat

Az alapítvány 2017 óta azokat díjazza, akik a családok boldogulásáért, a gyerekek boldogságáért dolgoznak.

Egy, a debreceni szegény gyerekeket segítő jótékonysági alapítvány és egy házaspároknak segítő misszió vezetői kapták az idén a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány Kopp-Skrabski-díját. A csütörtöki elismerés-átadót a koronavírus-járvány miatt online tartották.

Az alapítvány 2017 óta azokat díjazza, akik a családok boldogulásáért, a gyerekek boldogságáért dolgoznak. A díj névadója Kopp Mária orvos és Skrabski Árpád szociológus.

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalmat a Kopp-Skarbski-házaspár egyik lánya, Skrabski Fruzsina vezeti, aki azt hangoztatta, céljuk, hogy a bizalommal teli társadalom kialakítását segítsék, és a díjnak is az a szerepe, hogy olyan embereket mutasson be, akiknek erről szól az életük.

Idén a díjakat Tóth „Zsé” Ferenc, a debreceni Tündérkör Alapítvány elnöke, valamint Muzslai Gábor és Muzslai Etelka, a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Alapítvány vezetői kapták.

A Tóth „Zsé” Ferenc gyógypedagógiai asszisztens által vezetett Tündérkör Alapítvány a debreceni és a városkörnyéki rászoruló gyermekeket segíti. A díjazott maga is nehéz sorsúként nőtt fel, állami gondozásban nevelkedett. A gyermek- és családsegítő szervezet egyebek mellett karácsonyi gyűjtéseket, jótékonysági futásokat, édességgyűjtő flashmobokat szervez és folyamatos élelmiszer-ügyeletet tart fenn, ezzel az egyik leginnovatívabb nonprofit szervezetté vált Magyarországon.

A tizenegy gyermekes Muzslai házaspár a 2=1 Családsegítő és Házasmisszió Alapítvány magyarországi vezetőjeként házaspároknak tart tanácsadást a házasság és a szülő-gyermek kapcsolat megújításáért. Fiataloknak a felelős szexualitásról tartanak előadásokat, felkészítve őket a felelős párkapcsolatra, majd a házasságra. Muzslai Gábor és Muzslai Etelka előadásai, könyvei már a határon túl is ismertek, bibliai alapokon álló tanításuk, segítő tevékenységük aktuális és gyakorlatias a ma embere számára – áll a méltatásban.

Az idei 18 jelölt közül közönségdíjasokat is választottak. Díjat kapott Habarics Kitty író, költő, grafikus, aki „az anyaság ezer csodálatos arcát, a gyereklét gyönyörűségét” mutatja be könyveiben és rajzain keresztül. Közönségdíjat kapott Pintér Sándor gyermekgyógyász és felesége, Lehotzky Helga gyermekgyógyász, gyermeknőgyógyász. Pintér Sándor 26 éve szolgálja a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálatot, amely már mintegy 25 ezer koraszülött életének mentésében vett részt, és a nevéhez is köthető az első transzportinkubátorok használata. Lehotzky Helga pedig a gyógyítás mellett számos aggódó szülőnek és beteg gyermeknek, fiatalnak nyújt szakmai és emberi segítséget – hangzott el a méltatásban.

A vágyott gyermekek megszületéséért tevékenykedő Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom az elismeréssel a 2012-ben elhunyt Kopp Mária orvos, pszichológus és a 2009-ben meghalt Skrabski Árpád szociológus, demográfus életútja előtt tiszteleg. A házaspárnak több közös műve is megjelent, egyebek mellett a párkapcsolatokról, a boldogságkeresésről vagy a nevelésszociológia témájában. Kopp Mária nevét viseli a kormány 2018-ben létrehozott, népesedési kérdésekkel foglalkozó intézete.

